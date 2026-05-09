Dodik: Putinu smo rekli da Vijeće sigurnosti UN-a Šmitove odluke treba proglasiti ništavnim

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka u Moskvi s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom poručio je da su tokom susreta iznijeli stav da je visoki predstavnik Kristijan Šmit nelegalan i da ne može donositi nikakve odluke.

Poručio je da njegove odluke Vijeće sigurnosti UN-a "treba proglasiti ništavnim, jer je to jedino ispravno".

Dodao je da Ruska Federacija u kontinuitetu, bez oklijevanja, na Vijeću sigurnosti "iznosi svoje stavove vezano za situaciju i u Republici Srpskoj i u BiH".

- To je za nas veoma važno, da održimo fokus i da će sjednica koja će biti za tri dana u Njujorku sigurno imati jedan definitivan i rigorizan stav Ruske Federacije. Na sastanku sa Putinom potvrđena saradnja na strateškom nivou, kako je to već ranije definisano - rekao je Dodik nakon sastanka s Putinom.

Ruskoj strani je bilo važno, kaže Dodik, se vidi da, bez obzira na "sva sramna dešavanja u RS u vezi sa izborima i atacima na njenog predsjednika, da je ovo politika kontinuiteta i da će ostati na tom nivou strateške saradnje".

- Mi nijednog trenutka nismo osjetili bilo kakvu vrstu promjene odnosa, čak šta više, daleko više pažnje je posvećeno nekim pitanjima nego što je to bilo ranije - poručio je Dodik.

Čestitao je Dan pobjede, pobjede koja je iskovana na krvlju na 28 miliona građana Sovjetskog saveza, gdje su najveći broj bili Rusi.

Podsjećamo, sastanku u Kremlju, osim Dodika su učestvovali predsjednik NSRS Nenad Stevandić i predsjednik RS Siniša Karan, a sa ruske strane, osim Putina, tu je bio i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.