Svečano otvorena džamija u džematu Ricken u Švicarskoj: Ovdje izgrađujemo radne i poštene ljude

U džematu Ricken, koji djeluje u sklopu Islamske zajednice Bošnjaka u Švicarskoj, danas je svečano otvorena džamija, što je svojevrsni simbol kontinuiteta džemata osnovanog prije 37 godina.

Džemat je egzistirao u iznajmljenim prostorijama, selio se čak šest puta, da bi 2012. godine kupio vlastiti prostor, te ga u potpunosti preuredio i adaptirao za potrebe ovog džemata.

U proteklih 14 godina uložene su stotine hiljade franaka, a danas je to objekat koji odgovara potrebama ovog džemata, te posjeduje džamijski prostor odnosno mesdžid, mektepsku učionicu, imamski stan, restoran, kuhinju, prostor za omladinska druženja i apartmane za goste, javlja MINA.

Džemat okuplja oko 190 porodica koji dolaze iz raznih krajeva BiH, Kosova i Sandžaka, a mektepsku pouku pohađa 70 učenika.

Privrženi ljudi

Prvi imam džemata bio je rahmetli Faruk-ef. Demić, dok je aktuelni imam džemata, a ujedno i glavni imam Islamske zajednice Bošnjaka u Švicarskoj, Sadudin-ef. Tutnjić.

Svečanosti je prisustvovao i reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović, koji je poručio da svako otvorenje džamija treba podsjetiti na kur'anski ajet: "U džamijama koje se uz Allahovo dopuštenje podižu i u kojima se spominje Njegovo ime, hvale Ga ujutro i navečer ljudi koje kupovina i kupoporodaja ne ometaju da Allaha spominju".

– Danas stojimo pred jednim takvim domom pobožnih i privrženih ljudi, u ovoj lijepoj evropskoj zemlji. Ovdje se veliča Božije ime, podižu porodice, odgajaju djeca, ovdje se okuplja naš narod. Iza izgradnje svake džamije stoji jedna inspirativna priča – poručio je.

Ovaj džemat je osnovan, kako je podsjetio i reisul-ulema, u vremenu "kada su se već nad našom domovinom sakupljali crni oblaci, a mi nismo znali kakve će nas kušnje snaći".

– Od tog vremena nastanka džemata Ricken, njegovo djelovanje su obilježile akcije naših vrijednih džematlija. Nismo tada ni slutili da će hiljade ljudi, žena i djece, bježeči pred terorom koji je zadesio BiH, svoje mjesto potražiti u ovoj lijepoj i mirnoj zemlji. Neka Allah blagoslovi vas i sve ljude u ovom mjestu. Neka ova džamija bude mjesto mira, susreta i razumijevanja među ljudima i zajednicama – kazao je reisul-ulema.

Prisutnima se obratio i muftija za zapadnu Evropu Senaid-ef. Kobilica poručio je kako je ovo veliki dan za Bošnjake kako džemata Ricken, tako i za Islamsku zajednicu Bošnjaka u Švicarskoj.

– Ima dana koji se dugo pripremaju, a brzo prođu. Takav je i ovaj dan u Rickenu. Danas se radujemo jer je ovaj džemat znao prepoznati svoj trenutak, znao je da čovjeku koji živi daleko od domovine nije dovoljna samo adresa stanovanja, nego život, mjesto sabiranja. Čovjeku treba mjesto u kojem će čuvati svoju dušu. Džamija je znak da zajednica ima pamćenje i pravac i da vjeruje u budućnost. Blago onome ko je u vakuf ugradio iskren nijjet, blago onome čiji je prilog bio tih, a kod Allaha veliki – poručio je muftija Kobilica, uz čestitke cijeloj Islamskoj zajednici Bošnjaka u Švicarskoj.

Glavni imam Islamske zajednice Bošnjaka u Švicarskoj i imam džemata Ricken Sadudin-ef. Tutnjić izrazio je riječi nade da će svi prisutni sa ovog mjesta ponijeti lijepe uspomene.

– Hvala vam što ste danas ovdje s nama da zajedno podijelimo ovu radost. Već 37 godina džemat Ricken neumorno radi na putu dobra. Švicarska je primila naše protjerane i omogućila nam da u miru radimo i djelujemo i da praktikujemo našu vjeru. Mi ovdje ne gradimo samo zgrade, već i ljude i građane, radne i poštene. Naši džemati imaju važnu društvenu ulogu, posebno na međureligijskom i međukulturalnom planu – poručio je efendija Tutnjić.

Predsjednik Islamske zajednice Bošnjaka u Švicarskoj Nihad Hrustić poručio je da se zahvaljuje, prije svega, reisul-ulemi IZ u BiH, kao i cijeloj Islamskoj zajednici u BiH i u Švicarskoj na svemu što su do sada napravili za džemat Ricken.

– Ovo je poseban dan za cijelu našu zajednicu. Hvala reisul-ulemi, muftiji za Zapadnu Evropu, kao i Rijasetu Islamske zajednici u BiH na podršci koju smo imali u proteklih godinu dana kako bismo riješili i prevazišli naše prepreke. Izvršni odbor radi na jačanju naše zajednice i džemata i na jačanju saradnje sa Rijasetom. Islamska zajednica Bošnjaka u Švicarskoj ima veliki potencijal i resurse da bude jedna od najjačih Islamskih zajednica Bošnjaka u Evropi – poručio je Hrustić.

Podijeljene vakufname

Na svečanosti je bio prisutan i Önder Günes, predsjednik Krovne organizacije muslimana Švicarske, a osim njega, također su se obratili Cornelia Deuber, u imeInterreligioznog foruma Lint-Gebiit, Matthias Schneebeli, ispred Evangelističke općine za Uznach i Schmerikon, kao i Michael Pfiffner, dekan Dekanata za Wil-Wattwil.

Tokom svečanosti su podijeljene vakufname za vrijedne džematlije, kao i murasele imamima sa dekretima u Islamskoj zajednici Bošnjaka u Švicarskoj.

Dovu na kraju programa je proučio muftija Senaid-ef. Kobilica, a ključeve džamije reisul-ulema Kavazović je uručio džematlijama u džematu Ricken, porodici Osojkić, koja je i svečano otvorila džamiju.