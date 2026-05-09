Video / Jelena Trivić u drugom izdanju: Zaigrala basket, ne ide joj loše

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić subotu je provela u Brestovu kod Stanara, ali ovaj put daleko od politike i u znatno opuštenijem izdanju. Umjesto političkih govora i rasprava, fokus je bio na sportu i druženju s mještanima.

Utiske s posjete podijelila je na društvenim mrežama, naglasivši da je dan bio posvećen neformalnoj atmosferi i razgovoru kroz zajedničke aktivnosti.

– U Brestovu kod Stanara danas smo zamijenili političke teme dobrom atmosferom, druženjem i sportom – poručila je Trivić.

Ipak, nije izostao ni takmičarski duh. Okušala se i na košarkaškom terenu, a nakon igre kroz šalu je istakla rezultat.

– Proveli smo kvalitetno vrijeme s našim narodom, a palo je i malo basketa. Jedna stvar se nije promijenila – moj tim je pobijedio – rekla je Jelena Trivić.