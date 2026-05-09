Helez u Travniku: BiH ponosna na svoju antifašističku tradiciju

Prvi zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar odbrane BiH, Zukan Helez, prisustvovao je u Travniku obilježavanju Dana pobjede nad fašizmom, datuma koji simbolizira završetak Drugog svjetskog rata u Evropi i trajno podsjeća na vrijednosti mira, solidarnosti i zajedničkog života.

Naglašavajući značaj Dana pobjede nad fašizmom i Dana Evrope, ministar Helez je istakao da činjenica da su evropski narodi upravo ovaj datum, dan pobjede nad fašizmom, odabrali da obilježavaju i kao Dan Evrope, snažno govori o značaju te historijske pobjede. Ona nije samo označila kraj jednog mračnog poglavlja, već je postavila temelje savremene Evrope zasnovane na miru, slobodi i zajedničkim vrijednostima.

Istakao je da je u Bosni i Hercegovini Dan pobjede nad fašizmom posebno važan, jer je upravo na krilima te antifašističke pobjede nastala i bivša zajednička država Jugoslavija, u okviru koje je Bosna i Hercegovina obnovila svoju državnost. Dodao je da nas upravo to dodatno obavezuje da njegujemo i čuvamo vrijednosti slobode, zajedništva i jednakosti koje su tada odbranjene.

Također, ministar Helez je naglasio da Bosna i Hercegovina može biti ponosna na otpor koji je pružen fašizmu, te da taj period predstavlja jedan od najsvjetlijih u našoj historiji, vrijeme kada su ljudi, bez obzira na vjeru i naciju, stali zajedno u borbi za slobodu i dostojanstvo.

Upozorio je i da danas svjedočimo pokušajima falsifikovanja historije, kroz nastojanja da se umanji značaj antifašističke borbe, pa čak i da se izvrši nedopustivo preoblikovanje istine, predstavljanjem fašista kao navodnih antifašista. Takvi pokušaji, naglasio je, neprihvatljivi su i predstavljaju ozbiljnu prijetnju društvu koje želi graditi budućnost na istini.

- Istovremeno, svjesni smo da mračna ideologija fašizma nije nestala. Ona se i danas pojavljuje u različitim oblicima, u idejama koje pokušavaju odrediti da su neki ljudski životi vrijedniji od drugih, da je nečija vjera, nacija ili porijeklo razlog za mržnju, diskriminaciju ili nasilje. Fašizam je vojno poražen prije više od sedam decenija, ali njegove ideje, nažalost, nisu u potpunosti nestale. Zato ne smijemo šutjeti. Ne smijemo šutjeti kada takve ideologije ubijaju, pale, protjeruju i dehumaniziraju ljude u ime lažnih opravdanja. Naša je obaveza da se jasno i glasno suprotstavimo svakom pokušaju da se jedan ljudski život uzdigne iznad drugog - saopćeno je iz Ministarstva odbrane BiH.

Posebno je važno da nove generacije budu glasnije, odlučnije i hrabrije u odbrani istine. Upravo zato današnja manifestacija pod nazivom: "9. maj – Pobjeda protiv zaborava: Glas nove generacije", nije samo poruka, već i poziv na odgovornost – da se istina čuva, prenosi i brani - istakao je Helez.

Antifašizam, dodao je, nije samo dio naše prošlosti, to je trajna vrijednost i obaveza.

- Neka nas ovaj dan podsjeti na snagu zajedništva i obaveže da budemo dostojni nasljeđa onih koji su izborili slobodu. U to ime, čestitam vam Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope - poručio je na kraju ministar Helez.