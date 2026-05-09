Stevandić nakon što se pojavio snimak gdje ga udaljavaju od Putina: "Lažljivi ološ, bio sam u prvom redu"

Nakon što se na pojavio snimak gdje ljudi iz protokola organizacije Dana pobjede nad fašizmom udaljavaju predsjednika NSRS Nenada Stevandića s pozicije u blizini ruskog predsjednika, prvi čovjek entitetskog parlamenta nazvao je medije lažovima.

- Lažljivi ološi, sramno je i kažnjivo izmišljati i prenositi spinove. Istina je da sam u svim pozicijama bio u prvom redu, a i tu redoslijed određuje zvanični protokol. Slike su dokaz vaše neprofesionalnosti i prljavih namjera. Vi ste zadnji ološ u zadnjem redu, sve dok se ne izvinite - poručio je Stevandić.