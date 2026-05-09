PREDSJEDNIK NSRS

Stevandić nakon što se pojavio snimak gdje ga udaljavaju od Putina: "Lažljivi ološ, bio sam u prvom redu"

Vi ste zadnji ološ u zadnjem redu, sve dok se ne izvinite, rekao je

prije 28 minuta

Nakon što se na pojavio snimak gdje ljudi iz protokola organizacije Dana pobjede nad fašizmom udaljavaju predsjednika NSRS Nenada Stevandića s pozicije u blizini ruskog predsjednika, prvi čovjek entitetskog parlamenta nazvao je medije lažovima.

- Lažljivi ološi, sramno je i kažnjivo izmišljati i prenositi spinove. Istina je da sam u svim pozicijama bio u prvom redu, a i tu redoslijed određuje zvanični protokol. Slike su dokaz vaše neprofesionalnosti i prljavih namjera. Vi ste zadnji ološ u zadnjem redu, sve dok se ne izvinite - poručio je Stevandić.

