Stanje na putevima u BiH: Moguća pojava magle i niske naoblake na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove

Kolovoz je na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini suh ili mjestimično vlažan.

- Upozoravamo na mogućnost odrona zemlje i kamenja na kolovoz, kao i pojavu magle i niske naoblake na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode trenutnom stanju na cestama. Izbjegavajte nagla kočenja i rizična preticanja, poručuju iz BIHAMK-a jutros.

U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A-1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno-suprotnom stranom.

Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, Sarajevo zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj (preko mosta Hercegovina).

Zabrana kretanja

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina (Banj Brdo) vozila do 3,5 t saobraćaju jednom trakom, naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnoj cesti M-5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu (bajpas) u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Granični prijelazi

Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.