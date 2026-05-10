Video / Irfan Mirza u gostovanju na Face televiziji: "Ova zemlja je starosjedioc Evrope"

Univerzitetski profesor i autor knjige Istorija Bosne i Hercegovine Irfan Mirza je u Bosnu i Hercegovinu došao u vrijeme agresije, 1992. godine, a sinoć je gostovao kod bh. novinara i voditelja Senada Hadžifejzovića na FACE televiziji.
Tokom gostovanja iznio je niz zanimljivosti.
Donio je rijetki lijek iz Amerike jednom bolesnom Bosancu i ostao tu.
Oženio se Sabinom sa kojom ima troje djece, a tri puta je dobio Gold star (Zlatnu zvijezdu “Microsofta”).
Također se osvrnuo i na period agresije na Bosnu i Hercegovinu, gdje je rekao da se ovdje nije rušio grad već historija.
- Bosanci su starosjedioci Evrope. Došli ste s Karpatskih planina u vrijeme ledenog doba. U sred Tadž Mahala (Taj Mahala) ima stećak. Ovu zemlju vrijedi braniti. Imate ljepotu koju ne vidite. To je žalosno. Ja prvi put kad sam došao, granatirali su Sarajevo… Opet sam vidio ljepotu ovdje. Kad su palili Vijećnicu, tad sam shvatio: oni neće da ruše grad… hoće da izbrišu historiju. To je bilo zlo protiv čovječanstva, ne samo protiv Bosanaca - izjavio je Mirza, između ostalog, tokom gostovanja.