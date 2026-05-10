Dodik nakon sastanka s Putinom: Rusija će tražiti da Šmitove odluke budu poništene

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da vjeruje kako će Rusija na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija (UN) 12. maja zatražiti da sve odluke visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita (Christiana Schmidta) budu proglašene pravno nevažećim.

Dodik je za RT Balkan rekao da je sa predsjednikom Rusije Vladimir Putin razgovarao o više važnih tema, navodeći da je potvrđen kontinuitet saradnje Republike Srpske i Rusije, ali i da obje strane ostaju pri ranijim stavovima kada je riječ o Dejtonskom sporazumu, čiji je Rusija garant.

- Za koji dan će sastanak u Vijeću sigurnosti UN posvećen BiH i vjerujemo da će Rusija, shodno ranijim stavovima, tražiti da sve odluke Kristijana Šmita budu ništavne i da ne budu pravno važeće - rekao je Dodik.

Dodao je kako je delegacija Republike Srpske prenijela Putinu zahvalnost za kontinuirane isporuke gasa, ističući da Republika Srpska neće učestvovati u, kako je naveo, „sramnim sankcijama“ Rusiji, niti će dati saglasnost da delegacije Bosne i Hercegovine učestvuju na antiruskim forumima.