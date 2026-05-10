Dodik nakon sastanka s Putinom: Rusija će tražiti da Šmitove odluke budu poništene

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da vjeruje kako će Rusija na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija (UN) 12. maja zatražiti da sve odluke visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita (Christiana Schmidta) budu proglašene pravno nevažećim.
Dodik je za RT Balkan rekao da je sa predsjednikom Rusije Vladimir Putin razgovarao o više važnih tema, navodeći da je potvrđen kontinuitet saradnje Republike Srpske i Rusije, ali i da obje strane ostaju pri ranijim stavovima kada je riječ o Dejtonskom sporazumu, čiji je Rusija garant.
- Za koji dan će sastanak u Vijeću sigurnosti UN posvećen BiH i vjerujemo da će Rusija, shodno ranijim stavovima, tražiti da sve odluke Kristijana Šmita budu ništavne i da ne budu pravno važeće - rekao je Dodik.
Dodao je kako je delegacija Republike Srpske prenijela Putinu zahvalnost za kontinuirane isporuke gasa, ističući da Republika Srpska neće učestvovati u, kako je naveo, „sramnim sankcijama“ Rusiji, niti će dati saglasnost da delegacije Bosne i Hercegovine učestvuju na antiruskim forumima.
Govoreći o posjeti Moskvi, Dodik je naveo da su tamo jučer bili samo predstavnici Republike Srpske, te dodao da je, prema njegovim riječima, Bošnjacima poniženje da borave u Moskvi i razgovaraju sa tako moćnom državom.
- Ali im ne smeta da sve ove godine, od početka specijalne vojne operacije (izraz koji Rusija koristi za agresiju na Ukrajinu op. a.), koriste jeftin gas u Sarajevu i da na taj način pokazuju cinizam. Oni troše više gasa od Republike Srpske - naglasio je Dodik.
Dodik je istakao i da je ekonomska saradnja Rusije i Republike Srpske danas otežana zbog sankcija, ali da obje strane pokušavaju održati saradnju na određenom nivou. Također je dodao da veliki broj mladih ljudi želi studirati u Rusiji.
Odgovarajući na pitanje ko danas osporava zasluge Crvene armije u Drugom svjetskom ratu, Dodik je rekao da to rade oni koji su trenutno na vlasti u Evropi, posebno u Njemačkoj, čiji su preci, kako tvrdi, bili dio nacističke Njemačke.
- Oni su smislili ciničan pristup 9. maju i umjesto da slave pobjedu nad fašizmom, oni slave Dan Evrope. Mi Srbi moramo da ostanemo privrženi ideji o pobjedi koja je izvojevana kroz žrtve - naveo je Dodik.