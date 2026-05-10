Heroj Sarajeva koji je golim rukama krenuo na tenk: Posljednje riječi Nusreta Dauta i danas slamaju srca

Desetog maja obilježava se godišnjica pogibije Nusreta Dauta, prvog Sarajlije koji je tokom agresije uspio uništiti neprijateljski tenk.

Kada su agresorske snage 1992. godine okupirale Sarajevo, brojni građani pokazali su hrabrost i patriotizam braneći svoj grad.

Iako Armija Republike Bosne i Hercegovine tada još nije bila formirana, pa niko nije bio zvanično obavezan stati u odbranu države, mnoge Sarajlije uzele su oružje i otišli na prve linije odbrane. Među njima je bio i Nusret Daut.

Rođen je 15. oktobra 1963. godine, živio je u Sarajevu, a radio je na željezničkoj stanici. Početkom agresije na BiH, odmah je uzeo pušku i zajedno sa saborcima odlazio na ratište. Učestvovao je u svim akcijama gdje je pomoć bila potrebna.

Nusret Daut ostao je upamćen kao prvi čovjek u Sarajevu koji je uništio neprijateljski tenk. Nažalost, upravo tog dana je i poginuo.

Život je izgubio 10. maja 1992. godine na Hrasnom brdu, kada su srpski agresori pokušali tenkom ući u već napadnuto Sarajevo.

Bez ikakvog oružja, samo sa flašom benzina u rukama, Nusret je krenuo prema tenku.

Posljednje riječi

Nakon što je zapalio tenk, izgovorio je riječi koje su ostale trajno upamćene:

- Sad i da poginem, ne bi mi bilo žao."

Nažalost, bile su to njegove posljednje riječi.

Odlikovan priznanjem

Nedugo potom pogodio ga je agresorski rafal, a poginuo je kao pripadnik Općinskog štaba Teritorijalne odbrane Novi Grad Sarajevo.

Za iskazanu hrabrost posthumno je odlikovan najvećim ratnim priznanjem „Zlatni ljiljan“.