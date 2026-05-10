Slučaj Faćo i verbalni delikt: Kad (do)ministri postanu bitniji od Konvencije

Slao mi je javne prijetnje, Ilustrovane fotografijom na kojoj drži snajper. Psovao mi je, javno, “i mrtve i žive”. I roditelje, i djecu, i sve ono što je psovao i drugima. Ali, opet, mislim da je Amir Pašić Faćo žrtva režima. Jer devet mjeseci “pritvora” rijetko je određivano i ratnim zločincima. Faći je određeno zbog “verbalnog delikta”, piše Istraga.ba.

Da li je bilo lako slušati sve one uvrede koje je iznosio na svojim “presicama”? Nije. Ali još je teže živjeti sa saznanjem da će sarajevsko pravosuđe devet mjeseci u pritvoru držati čovjeka jer je, eto, vrijeđao ministra policije, doministricu za ljudska prava i suprugu ministra vanjskih poslova.

Dok se družio sa Elmedinom Konakovićem, Faćo je na javnom servisu Federacije BiH predstavljan kao “mangup koji je časniji od većine političara”. Tada je, za one koji se ne sjećaju, psovao majke meni (op.a. Avdi Avdiću) i kolegi Amarildu Gutiću zbog toga što smo pisali o poslovima “kantonalnog premijera Elmedina Konakovića”. Pa su premijer Elmedin Konaković i urednica Duška Jurišić, “Pošteno” odlučili da u udarnom terminu na FTV stanu u zaštitu Amira Pašića Faće. No, kada je Faćo, deceniju kasnije, počeo vrijeđati državnu doministricu Dušku Jurišić i suprugu državnog ministra Elmedina Konakovića, Daliju, stvoreni “uvjeti” za devetomjesečni pritvor.

Evo jedna paralela. Amiru Pašiću Faći je određivano devet mjeseci pritvora zbog toga što na svojim “presicama” na Tik Toku psovao majku ministru unutrašnjih poslova Rami Isaku, a isto to pravosuđe godinama je na slobodi držalo i još drži optuženika i osuđenika za organizirani kriminal Semedina Fišića Šišmiša. Šta čini razliku? Činjenica da Faćo na “presicama” psuje majku i sve ostalo ministru Rami Isaku. a Šišmiš sa Ramom Isakom ide na službene puteve.

Mobing je jedna vrsta psihičkog nasilja. Državna doministrica Duška Jurišić “presuđena” je da je godinama mobingovala svoje podređene na TV SA, dok je još bila “nezavisna direktorica”. Ali ta vrsta “psihičkog nasilja” koje je Duška Jurišić provodila prema podređenima nije krivično djelo. To joj je, zapravo, bila referenca da postane državna doministrica za, pazite sada, “ljudska prava”. Nakon toga je, kao političarka, postala žrtva Faćinih psovki zbog čega je ovaj “sarajevski mangup” (tako je nazivan u emisijama Duške Jurišić), završio u “devetomjesečnom pritvoru”.