Slučaj Faćo i verbalni delikt: Kad (do)ministri postanu bitniji od Konvencije

Slao mi je javne prijetnje, Ilustrovane fotografijom na kojoj drži snajper. Psovao mi je, javno, “i mrtve i žive”. I roditelje, i djecu, i sve ono što je psovao i drugima. Ali, opet, mislim da je Amir Pašić Faćo žrtva režima. Jer devet mjeseci “pritvora” rijetko je određivano i ratnim zločincima. Faći je određeno zbog “verbalnog delikta”, piše Istraga.ba.
Da li je bilo lako slušati sve one uvrede koje je iznosio na svojim “presicama”? Nije. Ali još je teže živjeti sa saznanjem da će sarajevsko pravosuđe devet mjeseci u pritvoru držati čovjeka jer je, eto, vrijeđao ministra policije, doministricu za ljudska prava i suprugu ministra vanjskih poslova.
Dok se družio sa Elmedinom Konakovićem, Faćo je na javnom servisu Federacije BiH predstavljan kao “mangup koji je časniji od većine političara”. Tada je, za one koji se ne sjećaju, psovao majke meni (op.a. Avdi Avdiću) i kolegi Amarildu Gutiću zbog toga što smo pisali o poslovima “kantonalnog premijera Elmedina Konakovića”. Pa su premijer Elmedin Konaković i urednica Duška Jurišić, “Pošteno” odlučili da u udarnom terminu na FTV stanu u zaštitu Amira Pašića Faće. No, kada je Faćo, deceniju kasnije, počeo vrijeđati državnu doministricu Dušku Jurišić i suprugu državnog ministra Elmedina Konakovića, Daliju, stvoreni “uvjeti” za devetomjesečni pritvor.
Evo jedna paralela. Amiru Pašiću Faći je određivano devet mjeseci pritvora zbog toga što na svojim “presicama” na Tik Toku psovao majku ministru unutrašnjih poslova Rami Isaku, a isto to pravosuđe godinama je na slobodi držalo i još drži optuženika i osuđenika za organizirani kriminal Semedina Fišića Šišmiša. Šta čini razliku? Činjenica da Faćo na “presicama” psuje majku i sve ostalo ministru Rami Isaku. a Šišmiš sa Ramom Isakom ide na službene puteve.
Mobing je jedna vrsta psihičkog nasilja. Državna doministrica Duška Jurišić “presuđena” je da je godinama mobingovala svoje podređene na TV SA, dok je još bila “nezavisna direktorica”. Ali ta vrsta “psihičkog nasilja” koje je Duška Jurišić provodila prema podređenima nije krivično djelo. To joj je, zapravo, bila referenca da postane državna doministrica za, pazite sada, “ljudska prava”. Nakon toga je, kao političarka, postala žrtva Faćinih psovki zbog čega je ovaj “sarajevski mangup” (tako je nazivan u emisijama Duške Jurišić), završio u “devetomjesečnom pritvoru”.
Elmedin Konaković je sa Faćom dijelio kafanske stolove i gradske taksi štandove. Bili su “prijatelji”, “mangupi” i “sarajevska raja”. Onda je, baš na taksi štandovima, “puklo prijateljstvo”. Faćo je svoje psovke usmjerio prema obitelji Konaković. I završio je u devetomjesečnom pritvoru.
Krivični proton Amira Pašića Faće zbog “psihičkog nasilja” na društvenim mrežama je opasan presedan. Koji uspostavlja sudsku praksu da zbog psovanja majke ministru, doministrici ili ministrovoj supruzi možete zaglaviti devet mjeseci “pritvora”. Ne zatvora. Već pritvora. Zatvor je kazna. Pritvor je mjera osiguranja da ćete se pojavljivati pred sudom. I to ona najrestriktivnija.
Muhamed Ajanović, onaj bivši dekan Stomatologije, u pritvoru je proveo samo tri mjeseca. Osumnjičen je i optužen zbog visoke korupcije. Amir Pašić Faćo će zbog psovanja majke Rami Isaku, Daliji Konaković i Duški Jurišić, provesti u pritvoru devet mjeseci. Isto onoliko koliko je u pritvoru proveo Admir Arnautović Šmrk, presuđivani narko diler, koji godinama nekažnjeno teroriše Sarajlije, snimajući se kako “koltom” u automobilu zlostavlja ljude.
Pritvaranje Amira Pašića Faće je gušenje slobode izražavanja. Šta god o tome mislili ministri, doministri, njihove supruge i bivši policajci. Pritvaranje Amira Pašića Faće je uvođenje “ruskih standarda”.
Ako ne zna Ramo Isak, Duška Jurišić bi, kao doministrica za ljudska prava, morala znati za slučaj Savva Terentyev protiv Rusije koji je vođen pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu. Ruski bloker Savva Terentyev objavio komentar naslovljen „Mržim murjake, je...“, u kojem je policajce usporedio sa svinjama i prljavštinom te predložio da bi u središtu svakog ruskog grada, na glavnom trgu, trebala postojati peć „kao u Auschwitzu“ u kojoj bi se svečano spaljivali „nevjerni murjaci“. Protiv njega je pokrenut krivični postupak i osuđen je jer je „javno počinio radnje usmjerene na poticanje mržnje i neprijateljstva te ponižavanje dostojanstva skupine osoba na osnovi njihove pripadnosti socijalnoj skupini“. Čak i u Putinovoj Rusiji nije bio u pritvoru.
Dobio je “uslovnu osudu”, odnosno godinu dana zatvora uslovno. Evropski sud za ljudska prava je, odlučujući u ovom predmetu, prihvatio da je ograničenje bilo „propisano zakonom“ i imalo legitiman cilj (zaštita prava drugih – policajaca). Međutim, kod procjene nužnosti u demokratskom društvu podsjetio je da postoji “vrlo mali prostor za ograničavanje političkog govora ili rasprave o pitanjima od javnog interesa i da su potrebni vrlo jaki razlozi za takva ograničenja. Evropski sud za ljudska prava je priznao da država ima pravo kažnjavati izražavanje koje širi, potiče ili opravdava nasilje ili mržnju temeljenu na netoleranciji, ali samo ako su mjere proporcionalne. Ključno je bilo tumačenje konteksta: komentar se odnosio na navodno uključivanje policije u gušenje političke opozicije uoči izbora – dakle, pitanje od općeg javnog interesa.
Prema sarajevskom pravosuđu kritikovanje i vrijeđanje doministrice Duške Jurišić i ministra Rame Isaka nije pitanje javnog interesa. I zato je Faćo završio u pritvoru. Devet mjeseci. I zato sada postoji samo jedno pitanje – ko je sljedeći, piše Istraga.ba.