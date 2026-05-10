Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ODRAĐENE PRIPREME

Božinović: Hrvatska će pomoći BiH u procesu razminiranja, već dogovoreni konkretni koraci

Sigurnost ljudi nema granice, a upravo ovakvi projekti pokazuju koliko suradnja Hrvatske i Bosne i Hercegovine nosi konkretnu korist ljudima koji tu žive, poručio je hrvatski ministar

Davor Božinović, Darijana Filipović i Dubravka Bošnjak. Facebook

FENA

prije 39 minuta

Ministar unutrašnjih poslova Republike Hrvatske Davor Božinović najavio je pomoć Bosni i Hercegovini u procesu razminiranja.

- Prije više mjeseci zastupnica u Parlamentarnoj skupštini BiH Darijana Filipović pokrenula je razgovore o tome kako iskustvo, znanje i kapaciteti koje je Hrvatska stekla kroz vlastiti proces razminiranja možemo staviti na raspolaganje Bosni i Hercegovini. Odradili smo pripreme, koordinacije na najvišim razinama i sada smo na sastanku s ministricom civilnih poslova BiH Dubravkom Bošnjak i Darijanom Filipović dogovorili daljnje korake i suradnju, objavio je Božinović.

Podsjetio je da je Hrvatska u martu ove godine uspješno završila vlastiti proces razminiranja.

- Mi znamo koliko je to važno i želimo to iskustvo podijeliti s Bosnom i Hercegovinom kroz prijenos znanja, tehničku potporu i angažman naših stručnjaka. Sigurnost ljudi nema granice, a upravo ovakvi projekti pokazuju koliko suradnja Hrvatske i Bosne i Hercegovine nosi konkretnu korist ljudima koji tu žive, poručio je hrvatski ministar.

# DAVOR BOŽINOVIĆ
# POMOĆ
# HRVATSKA
# BIH
# RAZMINIRANJE
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.