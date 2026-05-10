Božinović: Hrvatska će pomoći BiH u procesu razminiranja, već dogovoreni konkretni koraci

Ministar unutrašnjih poslova Republike Hrvatske Davor Božinović najavio je pomoć Bosni i Hercegovini u procesu razminiranja.

- Prije više mjeseci zastupnica u Parlamentarnoj skupštini BiH Darijana Filipović pokrenula je razgovore o tome kako iskustvo, znanje i kapaciteti koje je Hrvatska stekla kroz vlastiti proces razminiranja možemo staviti na raspolaganje Bosni i Hercegovini. Odradili smo pripreme, koordinacije na najvišim razinama i sada smo na sastanku s ministricom civilnih poslova BiH Dubravkom Bošnjak i Darijanom Filipović dogovorili daljnje korake i suradnju, objavio je Božinović.

Podsjetio je da je Hrvatska u martu ove godine uspješno završila vlastiti proces razminiranja.

- Mi znamo koliko je to važno i želimo to iskustvo podijeliti s Bosnom i Hercegovinom kroz prijenos znanja, tehničku potporu i angažman naših stručnjaka. Sigurnost ljudi nema granice, a upravo ovakvi projekti pokazuju koliko suradnja Hrvatske i Bosne i Hercegovine nosi konkretnu korist ljudima koji tu žive, poručio je hrvatski ministar.