Hurtić odao počast žrtvama u Grapskoj: "Sjećanje na nevino stradale je dug koji nikada ne smijemo zaboraviti"

Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, dr. Sevlid Hurtić, danas je u Grapskoj kod Doboja prisustvovao obilježavanju sjećanja na 10. maj 1992. godine, kao i programu povodom 7. maja Dana džamija u Bosni i Hercegovini. Uz ministra Hurtića, događaju su prisustvovali i šef Kabineta ministra Jasmin Handžić te član Kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH Suad Hasanović.

U dostojanstvenoj i emotivnoj atmosferi položili su cvijeće na šehidskom turbetu, proučili fatihu i odali počast šehidima i svim nevino stradalim građanima. Brojni građani, porodice žrtava i zvanice još jednom su poslali jasnu poruku da sjećanje na bolne događaje iz prošlosti ne smije biti zaboravljeno.

Ministar Hurtić istakao je da mjesta stradanja nose teške uspomene, ali i trajnu obavezu očuvanja istine i kulture sjećanja.

- Danas smo ovdje da pokažemo da naši šehidi i nevino stradali nisu zaboravljeni. Svaka suza porodica žrtava, svaki mezar i svaka dova podsjećaju nas koliko su mir, međusobno poštovanje i ljudsko dostojanstvo vrijedni i važni. Naša je obaveza da čuvamo istinu, njegujemo sjećanje i budemo podrška onima koji nose teret boli iz prošlosti - poručio je Hurtić.

Program obilježavanja obuhvatio je polaganje cvijeća, vjerski program u džamiji, klanjanje podne-namaza, obilazak šehidskog mezarja i učenje fatihe, nakon čega je upriličeno druženje sa građanima i gostima.

Današnje okupljanje u Grapskoj još jednom je potvrdilo da kultura sjećanja predstavlja ne samo odnos prema prošlosti, već i trajnu opomenu i zavjet budućim generacijama da se ovakva stradanja nikada više ne ponove.