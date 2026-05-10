Vlasti ne zaustavljaju rapidan odlazak građana iz BiH: "Konstitutivni narodi" bit će manjina u vlastitoj zemlji

Posljednji popis stanovništva u BiH je realiziran već davne 2013. godine, a novi se odgađa, kako se ne bismo suočili sa surovom realnošću i posljedicama katastrofalnog upravljanja desetkovanom zemljom. Istekao rok Upozorenja da izvan domovine živi više njenih stanovnika nego u BiH, da prirodni priraštaj rapidno padam a odlazak kontinuirano traje, vlastima nisu dovoljna, pa već stižu procjene da će već za nekoliko decenija Bošnjake, Srbe i Hrvate zamijeniti narodi s istoka ili će „konstutitvni narodi“ biti manjina u vlastitoj zemlji.

- Mi ostajemo kod onih podataka da je u zadnjih nekoliko godina BiH napustilo oko 600.000 građana, među kojima 60 – 65 posto mladih. Ostatak su bile kompletne porodice. Često spominjem Odžak, gdje smo imali 10.000, a sada imamo 2.600 povratnika. Zanimljivo je da je Hrvatska izdvojila velika sredstva za povratak u BiH, dok su mjere BiH samo deklarativne – dođite u svoju zemlju, najljepša je na svijetu, pruža sve mogućnosti osim zapošljavanja i ekonomske održivosti. To je taj slogan – kazala je za „Avaz“ predsjednica Unije za održivi povratak i integracije u BiH Mirhunisa Zukić. Sedmog maja istekao je rok Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske za podnošenje prijava za finansiranje povratka Hrvata u BiH. Projekti vezani za obnovu ili izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture, privrednih objekata, nabavku opreme i mašina za potrebe obrta, poljoprivrede i malog poduzetništva, kao i obnova ili izgradnja sakralnih i objekata u kojima se pruža medicinska i socijalna zaštita, te programi za socijalno osjetljive grupe sufinansiraju se iznosima do 60.000 eura. Iako su ekonomska kriza ili nemogućnost ostvarivanja prava u Evropi i SAD rezultirali povratkom određenog broja ljudi, ukupan trend se ne mijenja mnogo. Demograf Aleksandar Čavić kaže da stanje ekonomije u zemljama zapadne Evrope utječe na obim iseljavanja s ovih prostora, dok s druge strane nadležne institucije u BiH nemaju strategije demografskog razvoja.

Čavić: Svi zajedno bit ćemo manjina . Društvene mreže Čavić: Svi zajedno bit ćemo manjina . Društvene mreže