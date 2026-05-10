Evropska unija i Njemačka donose besplatan javni Wi-Fi u 116 općina i gradova širom BiH

Početak uspostavljanja besplatnih javnih Wi-Fi mreža širom Bosne i Hercegovine u okviru inicijative Wi-Fi za Zapadni Balkan (WiFi4WB) danas je zvanično obilježen u Kući Milanovića, u Banjoj Luci.

Kroz ovaj program, građani u 116 opština i gradova širom zemlje postepeno će dobiti pristup besplatnom, brzom i pouzdanom internetu na javnim lokacijama poput trgova, parkova, biblioteka, škola i kulturnih ustanova.

Ova inicijativa dio je projekta EU4Digital, koji finansiraju Evropska unija i Njemačka, a provodi GIZ.

U okviru inicijative, besplatan javni Wi-Fi bit će uspostavljen u oko 500 opština i gradova širom Zapadnog Balkana, po uzoru na uspješni EU program WiFi4EU, kroz koji je besplatan javni internet već omogućen u više od 7.000 zajednica širom Evrope, saopćeno je iz Delegacije EU u BiH.

Isti model besplatne javne povezanosti sada se proširuje na Bosnu i Hercegovinu i cijeli region, omogućavajući građanima lakši pristup online uslugama.

Prvu besplatnu pristupnu tačku u Bosni i Hercegovini danas su zvanično pustili u rad ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto, gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković, ambasador Evropske unije u BiH Luiđi Soreka (Luigi Soreca), zamjenik ambasadora Njemačke u BiH Bernard Ejbls (Bernhard Abels) i izvršni direktor za tehniku kompanije M:tel Rastko Pavlović.

- Hiljade općina i gradova širom Evropske unije već koriste prednosti besplatnog javnog Wi-Fi-ja uz podršku EU, a danas im se pridružuju i lokalne zajednice širom Bosne i Hercegovine. Besplatan javni Wi-Fi nije luksuz, već osnovna infrastruktura. Evropska unija ulaže u ono što je važno za svakodnevni život građana, škole, bolnice, saobraćaj, čistu energiju i digitalnu povezanost. Naša podrška odražava evropsku budućnost koju zajedno gradimo, budućnost zasnovanu na povezanosti, prilikama i boljem kvalitetu života za sve građane, izjavio je ambasador Soreka.

Evropska unija i Njemačka u potpunosti finansiraju troškove instalacije i održavanja Wi-Fi pristupnih tačaka širom Bosne i Hercegovine.

Zamjenik ambasadora Savezne Republike Njemačke u BiH Bernhard Abels naglasio je važnost ravnopravnog pristupa digitalnim uslugama za sve građane.

- Pristup pouzdanom internetu ključan je za savremeni život, a ovaj projekat, zajednička inicijativa Njemačke i Evropske unije, ima za cilj omogućiti besplatan javni Wi-Fi u 500 opština i gradova širom regiona – uključujući 116 u Bosni i Hercegovini. Naš cilj je da doprinesemo tome da Bosna i Hercegovina postane modernija i razvijenija zemlja. Njemačka nastavlja podržavati digitalni razvoj Zapadnog Balkana, kao i Bosnu i Hercegovinu na njenom putu ka članstvu u EU, izjavio je Ejbls.

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto pozdravio je inicijativu kao važan korak ka unapređenju digitalne infrastrukture i povezanosti u Bosni i Hercegovini.

- Širenje besplatnog javnog Wi-Fi-ja u lokalnim zajednicama unapređuje digitalnu povezanost, podržava digitalizaciju javnih usluga, smanjuje digitalni jaz i građanima približava mogućnosti koje donosi digitalna ekonomija. Upravo ovakva infrastruktura odlučivat će o tome ko će biti korak ispred, rekao je ministar Forto.

Tokom događaja potpisan je Memorandum o razumijevanju između Grada Banje Luke i GIZ, čime je ozvaničena lokalna provedba projekta, nakon čega je uslijedilo simbolično „prvo spajanje“ na WiFi4WB mrežu.

- Pokretanje inicijative WiFi4WB predstavlja važan korak ka modernoj, povezanoj i dostupnoj Banjaluci i Republici Srpskoj. Danas iz Kuće Milanovića šaljemo jasnu poruku a to je želimo grad u kojem je internet dostupan svima, bez ograničenja, jer digitalna povezanost više nije luksuz, već osnovna potreba svakog čovjeka. Ponosni smo što je upravo Banja Luka dio projekta koji će obuhvatiti 116 opština širom Bosne i Hercegovine i što zajedno sa našim partnerima iz Evropske unije i međunarodnih institucija gradimo temelje za još snažniji razvoj, obrazovanje i privredu. Nastavljamo da radimo konkretno i odgovorno, da ulažemo u infrastrukturu, u mlade i u budućnost. Banja Luka ide naprijed, u korak sa savremenim evropskim trendovima, izjavio je gradonačelnik Stanivuković.

Telekom operater M:tel izabran je putem javnog tendera za implementaciju i održavanje Wi-Fi infrastrukture koju finansiraju Evropska unija i Njemačka na odabranim javnim lokacijama.

U narednim sedmicama građani širom Bosne i Hercegovine moći će se povezati na besplatne Wi-Fi mreže u javnim prostorima svojih gradova i opština, pridružujući se hiljadama lokalnih zajednica širom Evrope koje već koriste slične programe finansirane sredstvima Evropske unije.