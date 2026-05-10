Košarac žestoko napao Šmita: "Njegov izvještaj je propagandni pamflet"

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac oštro je kritikovao izvještaj koji bi visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) trebao predstaviti Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, ocijenivši ga "lažnim, zlonamjernim i pristrasnim propagandnim pamfletom".

Košarac je poručio da Šmit predstavlja, kako tvrdi, najveći destabilizujući faktor u Bosni i Hercegovini te ga optužio za djelovanje protiv Republike Srpske i srpskog naroda.

U objavi na društvenim mrežama naveo je da izvještaj ne predstavlja objektivan prikaz političkog stanja u zemlji, već pokušaj opravdavanja poteza koje smatra neustavnim i suprotnim Dejtonskom sporazumu.

– To nije kredibilan dokument o stanju u BiH, nego propagandni pamflet neizabranog stranca, pun kontradiktornosti i političke pristrasnosti – naveo je Košarac.

Dodao je da Šmit, prema njegovom mišljenju, pokušava opravdati miješanje u rad domaćih institucija, urušavanje demokratije i narušavanje suvereniteta BiH.

Košarac je kritikovao i zahtjeve koji se odnose na finansiranje OHR-a, tvrdeći da Šmit "traži više novca za svoja nedjela".

Na kraju je poručio da će međunarodna javnost, kako smatra, još jednom imati priliku da se uvjeri u stav Republike Srpske da je Šmit "nelegalni i pristrasni visoki predstavnik", te ocijenio da njegove odluke dodatno produbljuju političku krizu u zemlji.