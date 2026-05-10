EKOLOGIJA

Građanska inicijativa iz Mostara tvrdi: "Na deponiji ponovo podmetnut požar"

Optužuju upravu i uposlenike za namjerno paljenje otpada, institucije za šutnju i nepostupanje

B. A.

prije 1 sat 12 minuta

Građanska inicijativa "Jer nas se tiče" iz Mostara ponovo je upozorila na požar na deponiji, tvrdeći da se slični incidenti ponavljaju više puta i da, kako navode, postoje ozbiljne sumnje za namjerno izazivanje požara.

U objavi navode da, prema njihovim tvrdnjama, uprava i zaposlenici deponije u kontinuitetu podmeću požare kako bi se dio otpada spalio i time oslobodio prostor za novo odlaganje smeća.

Ističu da takve aktivnosti, kako navode, nanose velike štete okolišu i zdravlju stanovnika Mostara te dodatno pogoršavaju ionako tešku ekološku situaciju u gradu.

Iz inicijative također tvrde da inspekcijski organi i policija ne reaguju adekvatno, te ih optužuju za ignorisanje problema pod, kako navode, političkim uticajem.

- Požar po ko zna koji put!!! Uprava i uposlenici deponije vrše u kontinuitetu podmetanje požara kako bi dio smeća izgorio i tako se otvorio novi prostor za odlaganje! Štete koje se nanose po okolinu i zdravlje stanovnika Mostara su nesagledive! Inspektori i policija ne rade svoj posao nego po nalogu politike ignorišu ove događaje! - naveli su u objavi na Facebook profilu.

"Za ovo se mora odgovarati", poručuju iz inicijative, zahtijevajući hitnu reakciju nadležnih institucija i temeljnu istragu svih navoda.

# POŽAR
# DEPONIJA
# JER NAS SE TIČE
# GRAĐANSKA INICIJATIVA
