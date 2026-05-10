Gratz: Konaković širi neistine i kleveće druge, a onda glumi primadonu i zgroženu žrtvu

Zastupnik u Parlamentu Federacije BiH i član Demokratske fronte Dennis Gratz reagovao je na tekst Avde Avdića koji govori o držanju Amira Pašića Faće već sedam mjeseci u pritvoru zbog verbalnog delikta, poručivši kako je problem mnogo širi od same osobe o kojoj je riječ. Gratz je naveo da tekst novinara Avde Avdića “brutalno precizno pokazuje koliko je društvo opasno počelo kliziti prema selektivnoj pravdi i verbalnom deliktu”. “Ne zbog Faće. Nego zbog principa”, poručio je Gratz.

On smatra da država danas demonstrira silu zbog “primitivizma i uvreda”, dok se godinama mnogo ozbiljnije pojave iz političkog i medijskog prostora bliskog vlasti normalizuju bez ozbiljne reakcije institucija. “Javna targetiranja, crtanje meta ljudima na čelo, huškanje, medijski linčevi, najprizemnije uvrede i sistematsko trovanje društva postali su skoro normalna pojava”, naveo je Gratz. Dodao je kako tada “nema velike moralne panike”, ali da se reakcija države mijenja kada se napadi usmjere prema političkim elitama Trojke ili osobama bliskim njima. Posebno je kritikovao Našu stranku i Dušku Jurišić, navodeći da oni koji se predstavljaju kao “čuvari evropskih vrijednosti i ljudskih prava” danas nemaju problem da podrže, kako tvrdi, “opasne presedane i disproporcionalnu reakciju države”.

Gratz se osvrnuo i na ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića, za kojeg je rekao da nastupa “kao politička primadona koja u maniru Aleksandra Vučića redovno proizvodi konflikte, širi neistine i kleveće druge, a onda glumi zgroženu žrtvu kojoj država mora liječiti povrijeđeni ego.”. Ipak, naglasio je da njegova reakcija nije odbrana Faće kao osobe niti njegovog načina komunikacije.