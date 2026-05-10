Dodijeljene nagrade za najbolje oldtajmere: Priznanje za Ford iz 1977. godine, nije neopaženo prošlo ni vozilo iz 1929. godine

Nakon vikenda ispunjenog druženjem i vožnjama, susreti ljubitelja oldtimer automobila koje je organizovao Old Timer Klub Sarajevo završeni su danas izložbom i dodjelom nagrada ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu.

Subotnja povorka raznovrsnih klasičnih vozila prošla je kroz gotovo sve dijelove grada, pruživši građanima priliku da ih vide izbliza. Završnica manifestacije održana je danas na trgu ispred Pozorišta, gdje su proglašeni i najbolji automobili.

Veliki broj posjetilaca i danas je razgledao oko 60 izloženih vozila različitih generacija – od onih iz 1920-ih godina pa do nešto novijih modela koji se svrstavaju među youngtimere. Posebno su se izdvajali Toyota AE86 i Porsche 924.

Nagradu za najstariji automobil dobio je Esex iz 1927. godine, koji je na susrete dovezla Bela Budahazi iz Mađarske. Pažnju je privukao i Citroën Traction Avant iz 1951. godine, koji je proglašen najoriginalnijim vozilom. Njegov vlasnik Saša Čosić osvojio je i priznanje za originalnu dodatnu opremu.

Za najinteresantniju posadu nagrađen je Senad Huseini iz Sarajeva, koji je učestvovao s Oldsmobileom iz 1929. godine. Glavna nagrada, Grand prix, pripala je Fordu LTD 2 iz 1977. godine, čiji je vlasnik Ante Mikulić iz Odžaka.