Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BANJA LUKA

PDP jednoglasno prihvatio sporazum SDS-a: Dogovor o zajedničkim kandidatima

Stranke iz opozicionog bloka dogovorile raspodjelu ključnih funkcija, Crnadak spomenut u kontekstu unutarstranačkih odluka

PDP jednoglasno prihvatio sporazum SDS-a: Dogovor o zajedničkim kandidatima. PDP

B. A.

prije 1 sat 38 minuta

Na sjednici Predsjedništva Partije demokratskog progresa (PDP) jednoglasno je usvojen sporazum koji je predložila Srpska demokratska stranka (SDS).

Sporazumom je definisano da dvije stranke iz opozicionog bloka zajednički nastupaju i predlažu kandidate za najviše funkcije, uključujući pozicije predsjednika Republike Srpske i člana Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda.

Iz PDP-a je saopćeno da podržavaju i održavanje sjednice Glavnog odbora Pokreta Sigurna Srpska, te da je strateški cilj političkog djelovanja opozicije formiranje vlasti bez SNSD-a.

Na sjednici su potvrđene i kadrovske odluke, uključujući imenovanje Tanje Vukomanović za šefa Kluba poslanika PDP/PSS u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kao i Slaviše Markovića za njenog zamjenika.

Također je naglašeno da odluku Igora Crnadaka o napuštanju stranke nije slijedio nijedan poslanik, odbornik niti član Predsjedništva PDP-a, što iz stranke tumače kao potvrdu jedinstva i stabilnosti organizacije.

# SDS
# SJEDNICA
# PDP
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.