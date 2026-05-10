Petrović upozorio Blanušu: "Povlačenje bi bilo političko samoubistvo za SDS"

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović oglasio se na Facebooku povodom unutaropozicionih odnosa u Republici Srpskoj, upozorivši na moguće posljedice ukoliko dođe do promjene kandidature u okviru Srpske demokratske stranke.

On je poručio da profesor Branko Blanuša ne bi smio odustati od kandidature za predsjednika Republike Srpske, navodeći da bi njegovo povlačenje, kako tvrdi, imalo ozbiljne političke posljedice po SDS.

– U slučaju povlačenja kandidature profesora Branka Blanuše, jasno je da niko drugi van SDS-a ne bi mogao izvojevati pobjedu na republičkim izborima, jer ne bi mogao dobiti povjerenje naroda – naveo je Petrović.

Dodao je da bi takav scenario, prema njegovom mišljenju, pogodovao vladajućoj strukturi i doveo do slabijeg izlaska birača, što bi odgovaralo aktuelnoj vlasti.

Petrović je upozorio i na moguće posljedice po stranku, navodeći da bi SDS mogao izgubiti status najjače opozicione partije ukoliko dođe do promjena u kandidaturi ili preusmjeravanja podrške na druge političke opcije.

– Sve naše resurse i glasove da usmjerimo ka novom pokretu značilo bi političko samoubistvo – poručio je Petrović, ističući da stranka mora zadržati vlastitog kandidata za predsjednika Republike Srpske.

U objavi je zaključio da, kako tvrdi, SDS mora imati svog kandidata "na ovaj ili onaj način", bez obzira na eventualne unutaropozicione dogovore.