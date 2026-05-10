Obilježena godišnjica formiranja jedinice "Crni labudovi": Bili su simbol hrabrosti i odlučnosti u najtežim danima za BiH

Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na Centralnom spomen obilježju u Nedžarićima danas je obilježena 34. godišnjica formiranja jedinice “Crni labudovi” i pogibija narodnog heroja Mehdina Hodžića, poznatijeg i kao kapetan Senad.

Cvijeće je položio i ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović kazavši ovom prilikom kako je heroj Mehdin Hodžić bio primjer istinskog borca i patriote koji je vjerovao u Bosnu i Hercegovinu i za nju dao ono najvrijednije.

- Danas se s ponosom i poštovanjem sjećamo svih heroja i šehida jedinice 'Crni labudovi', ali i odajemo počast narodnom heroju Mehdinu Hodžiću. 'Crni labudovi' bili su simbol hrabrosti, discipline i odlučnosti u najtežim danima za Bosnu i Hercegovinu. Njihova borba i žrtva ostaju trajno upisani u historiju naše domovine. Posebno mjesto u toj borbi pripada Mehdinu Hodžiću, heroju koji je svojim primjerom pokazao šta znači voljeti i braniti svoju zemlju. Njegovo ime i danas živi među saborcima i narodom kojem je dao sve, kao simbol čovjeka koji je u najtežim trenucima stao u odbranu domovine i koji je vjerovao u našu slobodu - naveo je ovom prilikom ministar Osmanović.

Tokom današnjeg skupa istaknuto je i kako "Crni labudovi" nikada nisu odbili nijedan zadatak. Svojom organiziranošću i hrabrošću bili su prepoznati gdje god bi se pojavili, a narodu su ulijevali nadu i sigurnost.

Senad Mehdin Hodžić je rođen 1957. godine, a u trenutku pogibije imao je 35 godina.