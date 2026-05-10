U roku od dva sata dječak Amar prešao pet kilometara, pronašao ga taksista koji poznaje njegovog oca

Javnost je ranije bila obaviještena o nestanku dječaka Amara u Sarajevu, a potraga je, srećom, završena uspješno, dječak je pronađen i nalazi se na sigurnom.

Nakon pronalaska, oglasio se i njegov otac, Semir Selimović, na društvenim mrežama, zahvalivši svima koji su učestvovali u potrazi i pokazali solidarnost, te poručio da je najvažnije da je dijete sada sigurno i pronađeno.

- Jeste sve je u redu sa Amarom. Ima samo malu opeklinu -modricu, negdje se udario, ali ništa strašno. Pronašao ga je taksista na Vilsonovom šetalištu. Taksista Dario kojeg i ja poznajem, sa Koševskog brda, koji je čim je čuo od dispečera i Amarov opis počeo tražiti, i kaže "bio sam uvjeren da ću ga ja naći." Jedan i po sat je kružio i pronašao ga baš on. Hvala dragom Bogu, i hvala vama svima ljudi, čuvajte djecu, to je zaista samo jedan trenutak nepažnje, i drago mi je da je dosta ljudi solidarno i hoće pomoći, to je bitno da se držimo zajedno naročito u hitnim situacijama.

U ovakvim situacijama javite se odmah svima, nemojte čekati. Policija, Sarajevo taksi, Samir&Emir taksi, GSS, ove naše grupe po društvenim mrežama, zaista su svi solidarni. Svaki trenutak je bitan. Amar je u roku 2 sata prešao radijus od 5 kilometara i više, primjećen je u shoppingu na Grbavici u teretani, kod OHR-a, znači velik radius je prešao - napisao je Semir.