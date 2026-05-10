ZAPRIJEĆENO MU CRNOM LISTOM

Nakon razgovora s Ginkelom: Šmit podnosi ostavku na poziciju visokog predstavnika

Šmit se već nalazi u Njujorku, a prema informacijama "Avaza" on će predstaviti izvještaj pred Vijećem sigurnosti UN-a, a nakon toga bi na samoj sjednici mogao reći da odlazi s ove pozicije

Almir Rezić/FENA

S. Spahić - Istraga.ba

prije 1 sat 20 minuta

Visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) razmatra podnošenje ostavke, potvrđeno je za portal "Avaza" iz diplomatskih izvora.

Prema informacijama do kojih je došao "Avaz", visoki predstavnik je održao sastanak s otpravnikom poslova Ambasade SAD Džonom Ginkelom, gdje mu nije ostavljeno previše izbora.

Ovaj njemački diplomata nalazi se pod velikim pritiskom vlasti SAD koje su pred njega postavili ultimatum – rješavanje pitanja državne imovine. Šmitu je, kako saznaje Istraga.ba, čak zaprijećeno i uvođenjem sankcija, odnosno stavljanjem na američku crnu listu ukoliko ne odstupi s pozicije visokog predstavnika. Kako bi izbjegao eventualne posljedice, Šmit se povjerio svojim najbližim saradnicima da će odstupiti s pozicije.

On je informirao i Upravni odbor Vijeća za provedbu mira o ovom potezu i zatražio pokretanje procedure za izbor novog visokog predstavnika.


Šmit se već nalazi u Njujorku, a prema informacijama "Avaza" on će predstaviti izvještaj pred Vijećem sigurnosti UN-a, a nakon toga bi na samoj sjednici mogao reći da odlazi s ove pozicije.

- Ostajem uvjeren da je stvaranje uslova za korištenje državne imovine za razvojne projekte od javnog interesa hitno. Situacija u kojoj su investicioni projekti koji se odnose na državnu imovinu pravno nemogući ili zahtijevaju javne organe spremne da ignorišu zakon nije održiva - navedeno je u izvještaju Kristijana Šmita.

Rješavanje pitanja državne imovine ključno je za realizaciju Južna plinska interkonekcija koji bi smanjio ovisnost BiH o ruskom plinu. Iako je upozoravao da se pitanje državne imovine mora riješiti, Šmit je izbjegavao donijeti konačnu odluku, što je izazvalo revolt kod američke administracije.

# SAD
# CHRISTIAN SCHMIDT
# JOHN GINKEL
