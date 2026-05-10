Nakon razgovora s Ginkelom: Šmit podnosi ostavku na poziciju visokog predstavnika

Visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) razmatra podnošenje ostavke, potvrđeno je za portal "Avaza" iz diplomatskih izvora.

Prema informacijama do kojih je došao "Avaz", visoki predstavnik je održao sastanak s otpravnikom poslova Ambasade SAD Džonom Ginkelom, gdje mu nije ostavljeno previše izbora.

Ovaj njemački diplomata nalazi se pod velikim pritiskom vlasti SAD koje su pred njega postavili ultimatum – rješavanje pitanja državne imovine. Šmitu je, kako saznaje Istraga.ba, čak zaprijećeno i uvođenjem sankcija, odnosno stavljanjem na američku crnu listu ukoliko ne odstupi s pozicije visokog predstavnika. Kako bi izbjegao eventualne posljedice, Šmit se povjerio svojim najbližim saradnicima da će odstupiti s pozicije.

On je informirao i Upravni odbor Vijeća za provedbu mira o ovom potezu i zatražio pokretanje procedure za izbor novog visokog predstavnika.