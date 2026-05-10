Da li će Šmit odmah napustiti poziciju ili ostaje do izbora nasljednika: Umjesto njega bi trebala doći osoba iz Italije

Vlasti u BiH su, za naše uslove, nekarakteristično brzo riješile sve korake koji su potrebni za implementaciju projekta Južna interkonekcija iza koje stoji američki kapital. S druge strane, ostalo je neriješeno pitanje državne imovine, a upravo je američka administracija institirala da OHR riješi to pitanje, s obzirom da su i sami ranije donijeli odluku o zabranu raspolaganja njom.

Ipak, visoki predstavnik Kristijan Šmit nije uspio pronaći rješenje za ovaj problem, zbog čega će, pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država podnijeti ostavku u narednim danima. Kako je prvi objavio portal "Avaza", on će u utorak na samoj sjednici Vijeća sigurnosti UN-a saopštiti da odlazi, nakon što podnese polugodišnji izvještaj o stanju u BiH. On je već obavijestio Vijeće za implementaciju mira o ovom potezu, a mogao bi se zadržati na poziciji do izbora novog visokog predstavnika.