Da li će Šmit odmah napustiti poziciju ili ostaje do izbora nasljednika: Umjesto njega bi trebala doći osoba iz Italije

Vlasti u BiH su, za naše uslove, nekarakteristično brzo riješile sve korake koji su potrebni za implementaciju projekta Južna interkonekcija iza koje stoji američki kapital.
S druge strane, ostalo je neriješeno pitanje državne imovine, a upravo je američka administracija institirala da OHR riješi to pitanje, s obzirom da su i sami ranije donijeli odluku o zabranu raspolaganja njom.
Ipak, visoki predstavnik Kristijan Šmit nije uspio pronaći rješenje za ovaj problem, zbog čega će, pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država podnijeti ostavku u narednim danima. Kako je prvi objavio portal "Avaza", on će u utorak na samoj sjednici Vijeća sigurnosti UN-a saopštiti da odlazi, nakon što podnese polugodišnji izvještaj o stanju u BiH.
On je već obavijestio Vijeće za implementaciju mira o ovom potezu, a mogao bi se zadržati na poziciji do izbora novog visokog predstavnika.
No, ono što bi mogao biti kamen spoticanja je to da li će novog visokog predstavnika imenovati samo PIC ili će biti potrebna potvrda Vijeća sigurnosti UN-a. To pitanje je bilo predmet polemika i kada je izabran Šmit, pa su funkcioneri iz RS govorili da ga ne priznaju i da je nelegitiman, jer nije dobio potvrdu Vijeća sigurnosti UN-a.
Da bi neko dobio podršku Vijeća sigurnosti UN-a, on treba biti predmet šireg političkog dogovora, jer na ovom organu mogućnost veta imaju i države poput Rusije i Kine.
S druge, strane iz diplomatskih izvora je potvrđeno za "Avaz" da Amerikanci insistiraju da visoki predstavnik odmah napusti poziciju, a da do izbora novog njegovu poziciju obnaša njegov zamjenik i supervizor za Brčko distrikt BiH Luis Krišok.
Ranije se polemisalo da bi nasljednik visokog predstavnika Kristijana Šmita trebao biti iz Italije.