Mihael Martens: Dodik izlobirao kod Amerikanaca, pa podržao njihove plinovode u zamjenu za "Šmitovu glavu"

Novinar Mihael Martens, koji se godinama bavi temom Bosne i Hercegovine, napisao je za F.A.Z. tekst o odlasku visokog predstavnika Kristijana Šmita.

Tekst u nastavku prenosimo u cijelosti.

- Kristijan Šmit (CSU) najavio je povlačenje s funkcije visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Bivši njemački ministar poljoprivrede rekao je za F.A.Z. da će podnijeti ostavku. Nakon gotovo pet godina „Kristijan Šmit je lično odlučio da okonča svoj angažman na provođenju mirovnog procesa u Bosni i Hercegovini“, navodi se u saopćenju koje je dostavio njegov ured, OHR. Ipak, dodao je da će zasad ostati na dužnosti dok ne bude imenovan njegov nasljednik.

Funkcija visokog predstavnika postoji od kraja rata u BiH (1992–1995), u kojem je poginulo više od 100.000 ljudi, a milioni su raseljeni. Zadatak visokog predstavnika je nadzor nad provođenjem poslijeratnog poretka i Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je rat okončan uz posredovanje SAD-a. O Šmitovom odlasku već se duže vrijeme govori u diplomatskim krugovima u Sarajevu i u domaćim medijima.

Ako do toga dođe, primopredaja dužnosti ne bi bila dobrovoljna niti u terminu koji je sam odabrao. Već mjesecima SAD od Šmita traže sve oštrijim tonom – a, kako se navodi, u posljednje vrijeme i ultimativno – da napusti funkciju. Washington, prema svemu sudeći, želi postaviti „lakšeg“ nasljednika.

Šmit upozorava na „prijeteću demontažu“ BiH

Šmit će u utorak u New Yorku predstaviti svoj redovni polugodišnji izvještaj o stanju u BiH pred Vijećem sigurnosti UN-a. Prema nacrtu izvještaja upućenog generalnom sekretaru UN-a Antoniju Guterešu, koji već danima kruži zapadnim ambasadama u Sarajevu, Šmit u njemu znatno otvorenije nego ranije upozorava na mogući raspad države i njenu „demontažu“.

Ukinute sankcije

U središtu njegovih upozorenja nalazi se politika Republike Srpske, entiteta koji je međunarodno-pravno dio BiH. Tamo i dalje ključnu riječ vodi dugogodišnji predsjednik RS i politički lider Milorad Dodik, iako prema odluci Ustavnog suda ne smije obavljati javne funkcije u narednim godinama.

Dodik, blizak saradnik Vladimira Putina, koji je među rijetkim evropskim političarima prisustvovao vojnoj paradi 9. maja u Moskvi, ranije je zbog svoje secesionističke retorike nailazio na kritike iz SAD-a i EU. Međutim, pod administracijom Donalda Trampa, Vašington se udaljio od tog zajedničkog stava.

Američke sankcije protiv Dodika, njegovih bliskih saradnika i porodice ukinute su u oktobru 2025. bez obrazloženja. Prethodno je Dodik ulagao značajna sredstva u lobiranje u SAD-u. Trampov sin Donald Tramp mlađi nedavno je posjetio Banju Luku, dok aktivisti pokreta MAGA planiraju održati investitorsku konferenciju u tom gradu.

U izvještaju upućenom UN-u, Šmit bez direktnog imenovanja navodi da se dovodi u pitanje teritorijalni integritet BiH. Također upozorava na sve oštriju političku retoriku koja cilja Bošnjake na etničkoj i vjerskoj osnovi. Navodi i da je BiH, posebno djelovanjem vlasti RS-a, dovedena u svojevrsnu „situaciju taoca“.

Kao primjere ističe blokadu imenovanja sudija Ustavnog suda, opstrukciju rada Doma naroda te finansijsko slabljenje državnih institucija, čiji budžeti godinama nisu povećavani. Hronični nedostatak sredstava, za koji tvrdi da je politički motiviran, pogađa i vojsku, policiju te javni RTV servis, čije je funkcionisanje dovedeno u pitanje. Sve to opisuje kao „postepenu demontažu“ države.

Pritisci i energetski interesi

Šmit indirektno kritikuje i Hrvatsku te političke aktere među Hrvatima u BiH, navodeći da ideje o trećem entitetu predstavljaju pokušaj etničke podjele zemlje. Također upozorava na narative koji BiH prikazuju kao mjesto „sukoba civilizacija“, ocjenjujući da takve tvrdnje imaju za cilj potkopavanje njenog multietničkog karaktera.

Njegovo povlačenje, koje iniciraju SAD, vremenski se poklapa s planom bliskim Trampovim krugovima – izgradnjom gasovoda od LNG terminala u Hrvatskoj prema BiH, kojim bi se transportovao američki plin iz frakinga. Planirana je i izgradnja gasnih elektrana, čija isplativost izaziva sumnje.

Zanimljivo je da Dodik, iako inače blokira američke inicijative, podržava ovaj projekt. Postoje spekulacije da mu je zauzvrat obećano uklanjanje Šmita, kojeg Dodik i njegovi saveznici često napadaju, ali za to nema čvrstih dokaza.

Hoće li SAD uspjeti u toj namjeri, zavisit će i od reakcije EU, posebno Njemačke. Bivši visoki predstavnik Volfgang Petrič ističe da odluku o imenovanju ne mogu donijeti samo SAD, već da je nadležno Vijeće za implementaciju mira.

Postavlja se i pitanje da li je institucija visokog predstavnika uopće još potrebna. Petrič smatra da bi OHR mogao biti zatvoren, a preostala pitanja, poput državne imovine, prebačena u okvir pregovora o pristupanju BiH Evropskoj uniji, čime bi se zadržali mehanizmi uslovljavanja bez potrebe za ovom institucijom.