Karl Bildt o odlasku Šmita: "OHR više nije koristan"

Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Karl Bildt (Carl Bildt) komentarisao je navode o odlasku Kristijana Šmita (Christian Schmidt), poručivši da Ured visokog predstavnika više nema stvarnu svrhu.

U objavi na društvenoj mreži X, Bildt je naveo kako je visoki predstavnik u BiH godinama bio pod pritiskom Ruske Federacije, a sada, kako tvrdi, i Sjedinjenih Američkih Država.

– Evropska unija je bila slaba u svom pristupu, ali sada mora da se sabere. OHR nakon 30 godina nije koristan. Potrebna je nova inicijativa – poručio je Bildt.