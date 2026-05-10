Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

REAKCIJE

Crnadak poslao poruku Stanivukoviću: "Kada neko stalno ponavlja kako je kod njega sve sjajno, odmah znate da nešto ne štima"

Bivši član PDP-a poručio da novac ne može kupiti slobodu i samostalnost

Crnadak i Stanivuković. Screenshot

B. A.

prije 58 minuta

Igor Crnadak oglasio se na društvenim mrežama nakon posljednjih dešavanja unutar opozicije u Republici Srpskoj, poručivši da iza stalnog insistiranja na snazi i jedinstvu često postoje problemi.

– Kada neko stalno ponavlja kako je kod njega sve sjajno i skladno, kako je jak i snažan, odmah znate da nešto ne štima – napisao je Crnadak.


Njegova objava dolazi nakon što je napustio PDP i osnovao novu političku organizaciju, čime je dodatno produbljen sukob s Draškom Stanivukovićem i rukovodstvom stranke.

Crnadak je u objavi naveo i da materijalne stvari ne mogu zamijeniti ličnu slobodu i političku nezavisnost.

– Iako novac može mnogo toga da kupi, da bude veoma zavodljiv i primamljiv, biti svoj čovjek i biti slobodan, to nema cijenu – poručio je.

Iako nije direktno naveo na koga se odnose njegove poruke, objava je uslijedila ubrzo nakon saopštenja iz PDP-a u kojem je istaknuto da njegov odlazak iz stranke nije podržao nijedan poslanik, odbornik niti član Predsjedništva stranke.

# IGOR CRNADAK
# PDP
# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
# PORUKA
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.