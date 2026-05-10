Crnadak poslao poruku Stanivukoviću: "Kada neko stalno ponavlja kako je kod njega sve sjajno, odmah znate da nešto ne štima"

– Kada neko stalno ponavlja kako je kod njega sve sjajno i skladno, kako je jak i snažan, odmah znate da nešto ne štima – napisao je Crnadak.

Igor Crnadak oglasio se na društvenim mrežama nakon posljednjih dešavanja unutar opozicije u Republici Srpskoj, poručivši da iza stalnog insistiranja na snazi i jedinstvu često postoje problemi.

Njegova objava dolazi nakon što je napustio PDP i osnovao novu političku organizaciju, čime je dodatno produbljen sukob s Draškom Stanivukovićem i rukovodstvom stranke.

Crnadak je u objavi naveo i da materijalne stvari ne mogu zamijeniti ličnu slobodu i političku nezavisnost.

– Iako novac može mnogo toga da kupi, da bude veoma zavodljiv i primamljiv, biti svoj čovjek i biti slobodan, to nema cijenu – poručio je.

Iako nije direktno naveo na koga se odnose njegove poruke, objava je uslijedila ubrzo nakon saopštenja iz PDP-a u kojem je istaknuto da njegov odlazak iz stranke nije podržao nijedan poslanik, odbornik niti član Predsjedništva stranke.