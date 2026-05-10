Mufid Garibija: Romi - nomadski narod porijeklom iz sjeverozapadne Indije

Svoju veliku seobu započeli su još između 10. i 13. stoljeća, a do 15. stoljeća stigli su u mnoge dijelove Evrope

Mufid Garibija

prije 47 minuta

Mnogi narodi prolazili su kroz Bosnu. Većinom su to bili osvajački narodi koji su iza sebe ostavljali tragove svojih osvajanja, običaja i kulture. Ipak, jedan narod koji je stigao na evropske i na naše prostore, nikada nije bio u ulozi osvajača. Danas donosimo priču o upravo takvom narodu – govorimo o Romima.

Romi su nomadski narod porijeklom iz sjeverozapadne Indije. Svoju veliku seobu započeli su još između 10. i 13. stoljeća, a do 15. stoljeća stigli su u mnoge dijelove Evrope. Tokom narednih stotinu godina rasprostranili su se širom evropskog kontinenta, donoseći sa sobom svoj jezik, muziku, običaje i poseban način života.

Smatra se da riječ „Rom“ u prevodu znači „čovjek“ ili „muž“. Uprkos brojnim selidbama i teškim životnim okolnostima kroz historiju, Romi su uspjeli sačuvati svoj identitet, tradiciju i kulturu, po kojoj su i danas prepoznatljivi širom svijeta.

Romi su tokom svojih putovanja često boravili na mjestima koja su odgovarala njihovom načinu života. Kao nomadski narod, bili su naviknuti na stalna putovanja i promjene mjesta boravka. Upravo zbog toga za Rome se često kaže da u prirodi svog karaktera imaju sklonost ka migriranju i životu u pokretu.

Ovaj narod kroz historiju su krasile mnoge osobine, a posebno se ističu patrijarhalni odgoj, snažna povezanost s porodicom i izražen osjećaj zajedništva. A gdje god bi dolazili, nastojali živjeti mirno i prilagoditi se sredini u kojoj borave. Zbog čestih promjena mjesta života i susreta s različitim narodima i kulturama, Romi su tokom vremena prihvatali i različite religije. Među njima danas postoje pripadnici judaizma, kršćanstva i islama, ali su bez obzira na vjeru uspjeli sačuvati mnoge dijelove svoje tradicije i običaja.

Muzika i ples

Putovanja su Rome kulturološki obogatila i dodatno ojačala njihov identitet. Posebno su prepoznatljivi po izraženom osjećaju za muziku i ples, a mnogi vjeruju da se taj talenat kod njih razvija još od najranijeg djetinjstva. Svoj doprinos dali su i u drugim sferama umjetnosti ostavljajući značajan trag i u književnosti, glumi i zanatstvu.

Bosna i Hercegovina, kao prostor na kojem su se različitosti oduvijek susretale i poštovale, bila je veoma naklonjena i gostoljubiva prema ovom narodu. Romi su se s vremenom naselili u mnogim dijelovima zemlje, pa tako i u Sarajevu.

U 15. stoljeću, u vrijeme Osmanlija, Romi su se naselili u Sarajevo i postali poznati kao vrijedne zanatlije, muzičari i trgovci te su svojim načinom života i običajima dali poseban pečat razvoju grada i njegovoj raznolikoj kulturi.

Kao pristalice zajedništva i suživota, Romi su uglavnom birali određene kvartove, najčešće izvan uže jezgre Sarajeva, kako bi njihova zajednica ostala na okupu, onako kako je ovaj narod oduvijek i navikao živjeti. Život u zajednici, međusobna povezanost i oslanjanje jednih na druge bili su važan dio njihove tradicije i načina života. I danas svjedočimo činjenici da se snaga Roma ne ogleda toliko u samostalnosti pojedinca, koliko u njihovom jedinstvu, porodičnoj povezanosti i osjećaju pripadnosti zajednici. Upravo su solidarnost, međusobna podrška i njegovanje porodičnih vrijednosti osobine koje su ovaj narod održale kroz brojna stoljeća i različite životne izazove.

Romi nastanjeni u Sarajevu brzo su prihvatili različite zanatske poslove, ali i druge vrste poslova koje su im omogućavale lakšu opskrbu porodice, posebno zbog njihove brojnosti i visokog nataliteta. Romi se često opisuju kao izuzetno izdržljiva, prilagodljiva i snalažljiva populacija koja se teško predaje pred životnim izazovima, što je u velikoj mjeri i odlika nomadskih naroda. Sarajlije bi ih žargonski znale opisati kao „žilaviji“ narod, misleći pritom na njihovu otpornost i sposobnost da opstanu i u najtežim okolnostima.

Teška sudbina

Ipak, ne treba zaboraviti ni tešku sudbinu koju su Romi doživjeli tokom Drugog svjetskog rata. Naime, tokom progona koje je provodila fašistička i nacistička vlast predvođena Adolfom Hitlerom, Romi su, uz Jevreje, bili među najvećim žrtvama sistematskog progona. Hiljade Roma odvođene su u logore, gdje su mnogi izgubili svoje živote. Taj tragični dio historije danas se smatra jednim od najvećih stradanja romskog naroda u Evropi.

Takvi progoni i stradanja bili su jedan od razloga zbog kojih su se mnogi domaći Romi uključili u Narodnooslobodilačku borbu Jugoslavije, predvođenu Josipom Brozom Titom. U želji da se suprotstave fašizmu i zaštite svoje porodice i zajednicu, brojni Romi učestvovali su u partizanskom pokretu zajedno s pripadnicima drugih naroda.

Romi su u Sarajevu bili nastanjeni na više lokacija. Njihove zajednice nalazile su se u Švrakinom Selu, na Gorici i Crnom Vrhu, ali i u rubnim dijelovima grada, od Darive do Ilidža, gdje su u velikom broju nastanjeni i danas. Ta naselja s vremenom su postala važan dio sarajevske svakodnevice i kulture grada. Romi su se u Sarajevu bavili različitim poslovima, a posebno su bili prisutni u metalskoj struci, tačnije u kazandžijskom esnafu. Njihova posebna vještina ogledala se u kalajisanju bakrenog posuđa, što je u to vrijeme bio veoma tražen i unosan posao.

Osim zanatstva, Romi su se s vremenom počeli baviti i trgovinom, po kojoj su također postali prepoznatljivi. Mnogi od njih prodavali su različitu robu na pijacama i ulicama Sarajeva, a ta tradicija trgovine zadržala se i do danas. Upravo zahvaljujući svojoj snalažljivosti i sposobnosti prilagođavanja, Romi su uspjeli očuvati svoje mjesto u društvenom i privrednom životu grada.

Treba istaći i izuzetnu muzikalnost Roma, kao i njihovo vanserijsko umijeće sviranja različitih instrumenata. Posebno su prepoznatljivi po trubačkim orkestrima, ali i po majstorskom sviranju violine, violončela, kontrabasa, harmonike i drugih instrumenata.

Na prostoru bivše Jugoslavije gotovo da nije postojala kafana ili veselje u kojem orkestar koji zabavlja goste nije imao barem jednog romskog muzičara. Njihova muzika bila je sastavni dio svakodnevnog života, proslava i okupljanja, a romski muzičari su često bili cijenjeni zbog improvizacije, emocije i posebnog načina izvođenja. Ova muzička tradicija i danas je duboko ukorijenjena u romskoj kulturi i predstavlja jedan od najprepoznatljivijih dijelova njihovog identiteta.

„Karanfil mahala“

Njihove nastambe, odnosno kuće, većinom su krasile drvene verande, koje su najčešće bile ukrašene cvijećem. Takvi uređeni i prepoznatljivi domovi bili su i razlog zbog kojeg je jedna sarajevska romska mahala dobila naziv „Karanfil mahala“. Nalazila se u zoni iznad Višegradske kapije, prema Mošćanici.

Jedan od legendarnih Roma koji je bio poznat širom Sarajeva po svojoj muzikalnosti bio je Dinda Suljo. Kao rom prepoznatljiv po crvenom fesu i violini, smatran je jednim od simbola „Karanfil mahale“ i njenim ponosom. Tokom osamdesetih godina prošlog stoljeća ova mahala iznad Višegradske kapije bila je pogođena klizištem, u kojem je stradala samo jedna osoba, dok su se ostali stanovnici uspjeli spasiti. Taj događaj je bio jedan od povoda da se tadašnje gradske vlasti ozbiljnije posvete rješavanju stambenih i socijalnih pitanja romske populacije na višem institucionalnom nivou.

Ne možemo a da ne istaknemo i ono što je mnogima prva asocijacija na Rome, a to je odjeća bogata jarkim bojama, raznovrstan nakit, ukrasi i šareni dezeni koji su kroz vrijeme postali inspiracija i savremenoj modnoj industriji. Romska nošnja, koja obiluje detaljima i živopisnim koloritom, odiše radošću i temperamentom, pa se često kaže da upravo takav stil i najbolje odražava njihov duh i način života.

Što se tiče jezika Roma, romski jezik je jedinstven i pripada indoarijskoj grani indoevropske porodice jezika. Historija bilježi važan preokret u modernom identitetu Roma koji se desio na njihovom Svjetskom romskom kongresu u Londonu 1971. godine. Na tom kongresu usvojeni su ključni simboli romskog naroda – zastava, himna i odluka o zajedničkom imenu „Rom“. Taj datum, 8. april, danas se obilježava kao Međunarodni dan Roma.

Zastava Roma širom svijeta je jedinstvena i prepoznatljiva. Sastoji se od plave i zelene boje, dok se u sredini nalazi crveni točak (čakra). Plava boja simbolizira nebo, zelena zemlju, dok crveni točak predstavlja kretanje i nomadski način života, ali i historijsko putovanje ovog naroda kroz različite prostore i kulture.

„Đelem, đelem“

Njihova himna je pjesma „Đelem, đelem“, što u prevodu znači „idem, idem“ ili „putujem, putujem“, a simbolizira nomadski put i historijsko kretanje romskog naroda kroz različite zemlje i kulture.

Za Rome je posebno važna i proslava Đurđevdan, koji su oni kroz vrijeme prilagodili vlastitoj tradiciji. Iako je izvorno vezan za pravoslavni kalendar, Romi ga doživljavaju kao praznik dolaska proljeća i novog početka. Obilježava se 6. maja, a jedan od najpoznatijih običaja je ritualno kupanje u vodi sa cvijećem, kao simbol čišćenja, zdravlja i novog životnog ciklusa.

Veliki broj svjetskih umjetnika dolazi iz romske zajednice i dao je značajan doprinos umjetnosti, muzici i kulturi. Ipak, treba naglasiti da se za neke poznate ličnosti, poput slikara Pabla Pikasa (Picasso), u popularnoj kulturi povremeno pojavljuju tvrdnje o romskom porijeklu, ali one nisu historijski potvrđene i ne smatraju se tačnim u relevantnim biografskim izvorima.

U Sarajevu i šire, jedan od poznatijih Roma je svakako Muharem Serbezovski, vrsni interpretator narodne i romske muzike, kao i autor, kompozitor i prevodilac. Posebno je poznat po svom književnom i prevodilačkom radu, a u javnosti se često ističe i njegov doprinos u prevođenju Kur’ana na romski jezik. Iako je makedonskog porijekla, od sredine 1970-ih godina živi i djeluje u Sarajevu, gdje je ostavio snažan trag u kulturnom životu.

