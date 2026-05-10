Damir Zolota otkriva kako prepoznati potencijalnog nasilnika: Ljubomora, posesivnost, frustracija i opsesivnost su alarm

Nakon pojave novog vala nasilja i ubistava u našoj zemlji za „Avaz“ je govorio Damir Zolota, EIA certificirani i licencirani SCAnS trener, specijaliziran za analizu ponašanja, emocionalnu inteligenciju, otkrivanje obmana, otkrivanje skrivenih informacija i poboljšanje komunikacije. Zolota je inače jedini licencirani predstavnik u regionu Balkana koji pruža SCAnS/SCAnR obuku i sadržaj.

Kada pogledate novi val nasilja i ubistava u BiH, šta je prema Vašem mišljenju najveći uzrok toga? Često govorite da nam u društvu nedostaje empatije i emocionalne inteligencije.

- Za novi val nasilja i ubistava, pored same empatije, imamo i uzročnike poput sigurnosti u državi. Kada država zakaže u štićenju svojih građana, onda se ljudi osjećaju superiornije od same države i zakona, što dovodi do toga da se nasilje i ubojstva šire. Same kazne za počinitelje su toliko male da umjesto da plaše nekoga da počini krivično djelo, daju mu dodatni motiv, jer zna da će brzo da bude na slobodi.

Empatija ili inteligencija

Govorili ste da ljudi često pogrešno misle da je emocionalna inteligencija samo empatija. Kako biste objasnili razliku između emocionalno inteligentne osobe i osobe koja samo djeluje empatično?

- I u svijetu se jako dugo emocionalna inteligencija smatrala kao “soft skill”, međutim, zadnjih godina je došlo do saznanja da je, ustvari, “hard intelligence”. Emocionalna inteligencija je sposobnost da percipiramo, razumemo i utječemo na svoje i tuđe emocije, u različitim kontekstima, da vodimo naše trenutno razmišljanje i postupke, da nam pomogne da postignemo svoje ciljeve. Dok osobe koje žele da djeluju empatično samo pokušavaju da pokažu saosjećanje, a saosjećanje je samo jedan od tri nivoa empatije. Prvi nivo je kognitivna empatija, gdje razumijemo šta neko osjeća, nakon toga je emotivna empatija, gdje osjećamo ono što neko osjeća i tek onda kao treći nivo je saosjećajna, gdje želimo da pomognemo nekome da se izbori s tim kako se trenutno osjeća.

Prepoznati nasilnika

Kao neko ko se bavi analizom ponašanja i psihološkim profiliranjem, možete li prepoznati određene obrasce kod ljudi koji lako prelaze granicu verbalnog konflikta i posežu za nasiljem? Postoje li rani signali koje društvo ignoriše?

- Obrasci postoje i mogu se prepoznati i uočiti prije same reakcije. Društvo generalno ignoriše sve što se ne tiče njih lično, kako naši ljudi kažu najlakše je okrenuti glavu od svega, ali je i to uzrok neprovjerenja u sistem.

Možete li da nam navedete neke "tipične" karakteristike koje pokazuju nasilne osobe? I s kakvim slučajevima kroz posao ste se susreli?

- Agresivnost, ljubomora, frustracija, agonija, posesivnost, opsesivnost su neki od ključnih problematičnih uzoraka koji jako lako mogu da pređu granicu i postanu nasilni. Dosad sam se susretao s raznim slučajevima, od ubistava, serijskih ubojica, terorista pa i do manje nasilnih poput finansijskih prevara, i sličnih.

Neophodna prevencija

Često se govori o strožim kaznama i sigurnosnim mjerama, ali koliko se zapravo ulaže u emocionalno obrazovanje djece i mentalno zdravlje? Da li bi više rada na emocionalnoj inteligenciji u školama dugoročno moglo smanjiti nasilje u BiH?

- Ako uzmemo poređenje Danske, u kojoj je empatija obavezan predmet u školama i pogledamo stopu kriminala, nasilja i ubistava u Danskoj te uporedimo sa Bosnom i Hercegovinom, sve nam je jasno. Emocionalna inteligencija bi trebala da bude osnova svakog društva. Kod nas se ne ulaže apsolutno nikako u emocionalno obrazovanje i djece i odraslih, a emocionalna inteligencija je mnogo bitnija za život i društvo od IQ-a.

Da li bi, pored dodatne edukacije u školama kod djece, trebalo uvesti i dodatne edukacije i treninge u institucijama, za osobe koje rade u sigurnosnom sektoru? Koliko bi to pomoglo u efikasnijem radu na slučajevima porodičnog nasilja?

- Volim kazati da je emocionalna inteligencija alat, a bihevioralna analiza, tj. analiza ljudskog ponašanja primjena tog alata. Ako možemo da razumijemo sebe, da razumijemo druge, da znamo kako komunicirati sa sobom, kao i s drugima, to nam daje veliki potencijal za bolje sutra. Mislim da naučno validirane edukacije i emocionalne inteligencije i analize ponašanja mogu da doprinesu poboljšanju i efikasnijem radu u svim strukturama. Od velike pomoći bi bilo kada bi svi koji rade sa slučajevima porodičnog nasilja, sigurnosnom sektoru kao i nasilja generalno, obavili dodatne treninge i razvili i poboljšali još više svoju emocionalnu inteligenciju, jer dodatno znanje može biti uvijek samo od pomoći, posebno ako vjerujemo nauci koja je validirana.

Agresivni medijski sadržaji

Koliko društvene mreže, agresivni medijski sadržaji i konstantna izloženost nasilju utječu na normalizaciju agresije kod mladih ljudi u BiH? Da li smo kao društvo postali emocionalno otupljeni?