Pravni ekspert: "Sa Šmitom bi trebali otići i oni koje je on na vlast nametnuo i Bošnjacima podmetnuo"

Dok Milorad Dodik izuzetno uspješno politički djeluje kako u Sjedinjenim Američkim Državama, tako i u Ruskoj Federaciji, Bošnjaci će i dalje nastaviti naivno vjerovati tvrdnjama Denisa Bećirovića, Zlatka Lagumdžije, Elmedina Konakovića, Edina Forte, Nermina Nikšića, Sabine Ćudić, Rame Isaka, Zukana Heleza i drugih političkih amatera i hazardera da on uzalud posjećuje nižerangirane činovnike u američkoj administraciji i uzalud troši pare poreskih obveznika, piše za novinsku agenciju Patria pravni ekspert Sifet Kukuruz.

Kada bi posjedovali imalo političkog integriteta i moralnog kredibiliteta pobrojani bi morali, zajedno sa Christianom Schmidtom, podnijeti ostavke na funkcije na koje ih je svojim odlukama nametnuo upravo Schmidt ili koje im je svojim djelovanjem omogućio.

Ako Bošnjaci žele sačuvati državu BiH, već sutra bi morali ispostaviti fakturu političkim amaterima i hazarderima u vlastitim redovima. Ako to ne učine onda i sami pristaju da svoj opstanak i budućnost države BiH predaju u ruke političkih hazardera i političkih neznalica.

Aktuelna politička dešavanja potvrđuju da Bošnjaci, bez obzira na sve što su do sada proživjeli i nadživjeli, još uvijek nisu potpuno politički sazreli. Prvi dokaz političke zrelosti jednog naroda jeste njegova sposobnost da pravovremeno prepozna unutrašnju opasnost, odnosno egzistencijalnu prijetnju koja se rađa u vlastitim redovima. Narod koji ne pokazuje sposobnost da se odlučno suoči sa opasnostima u vlastitim redovima, nema nikakvu šansu ni u suočavanju sa izvanjskim prijetnjama.

Odlazak Christiana Schmidta, koji je svoj mandat potrošio u ispunjavanju želja onima koji BiH ne žele kao jedinstvenu državu, bez odlaska sa vlasti onih koje je on na vlast nametnuo, a koji su svoje postavljenje na funkcije platili pristajanjem na sve njegove antiustavne i anticivilizacijske odluke, predstavlja završni čin rušenja države BiH.

U suštinskom smislu odlazak Christiana Schmidta neće promijeniti ništa, samo će dinamizirati antidržavne procese koje je on inicirao. Schmidtov odlazak je samo nova faza u rušenju BiH. Nakon njegovog odlaska oni koje je on nametnuo "nemaju kuda nazad", jedini način da ostanu na političkoj sceni jeste da još energičnije nastave odrađivati posao i služiti antidržavnim politikama. A njihovi politički kumovi Dragan Čović i Milorad Dodik zasigurno imaju spremne nove zadatke.

Država BiH se nalazi u "završnoj fazi" svog turbulentnog postojanja, pitanje je samo da li će ta faza rezultirati njenim definitivnim nestankom ili preporodom. Odgovor na ovu dilemu najviše zavisi od političke samosvijesti i zrelosti Bošnjaka. Ako žele opstati, sutrašnji dan je možda i posljednja šansa da se Bošnjaci dozovu pameti.