Trišić-Babić: Nije misterija zašto Šmit odlazi, BiH je jedina zemlja u Evropi gdje apsolutnu vlast ima strani zvaničnik

- Nije misterija zašto odlazi: zloupotrijebio je svoj položaj, više puta je nadjačao demokratske institucije i pokušao da dejtonsku viziju države sastavljene od dva entiteta zamijeni multietničkom unitarnom državom - istakla je Trišić Babić u objavi na društvenoj mreži X.

Vršiteljica dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju RS Ana Trišić Babić komentarisala je informacije o odlasku visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita (Christian Schmidt).

Ona je također navela da je "Kristijan Šmit vladao BiH pet godina bez izbora i bez potvrde Vijeća sigurnosti UN-a".

Dodala je da njegov odlazak pokazuje, kako tvrdi, da je "BiH jedina država u Evropi u kojoj je apsolutnu zakonodavnu i izvršnu vlast preuzeo neizabrani, strani zvaničnik".

- Nakon 30 godina izgradnja nacije u BiH mora biti konačno zaustavljena. Kako Evropa može opravdati stranu kontrolu nad BiH, koju nigdje drugdje ne bi prihvatila - istakla je ona.