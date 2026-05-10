Šmit zvanično obavijestio PIC da napušta poziciju i zatražio da pokrenu proceduru izbora nasljednika

Visoki predstavnik Kristijan Šmit obavijestio je Vijeće za implementaciju mira (PIC) da napušta ovu poziciju te da hitno pokrenu proceduru izbora njegovog nasljednika.

Kako je ranije objavio portal "Avaza", on je odlučio da ovu poziciju napusti nakon velikog pritiska Sjedinjenih Američkih Država i sastanka s otpravnikom poslova u Ambasadi SAD Džonom Ginkelom.

Naime, SAD su zamjerile visokom predstavniku to što nije riješio pitanje raspolaganja državnom imovinom, a nakon što su vlasti u BiH u kratkom periodu uradile sve potrebne procedure vezano za projekat Južne interkonekcije.

Podsjećamo, Šmit se trenutno nalazi u Njujorku, gdje će u utorak podnijeti Vijeću sigurnosti UN-a redovan polugodišnji izvještaj o stanju u BiH.

Očekuje se upravo da nakon podnošenja izvještaja zvanično saopšti da odlazi.

Pitanje koje se postavlja je da li će Kristijan Šmit ostati do izbora novog visokog predstavnika. Njegov plan je da ostane, dok su Amerikanci više za opciju da odmah ide, a da njegov zamjenik i supervizor za Brčko disktrikt BiH Luis Krišok privremeno preuzme ovu poziciju.