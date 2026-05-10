Bajrović i Numanović: Odlazak Šmita udar na uticaj Zagreba u BiH, Dodik gubi ključnog "neprijatelja", a Trojka plače

- Prema onome što se zna ovo je kulminacija više mjesečnog pritiska Vašingtona i na ovaj način Tramp eliminira jednog od sebi neposlušnih. Šmit već dugo nije slušao i tokom svog boravka u BiH a to se ne treba zaboravit, nikad nije donio niti jednu odluku koja je bila u interesu BiH. Treba reći i da je ovo dogovor između SAD i Rusije koji je kao što sam rekao vrlo odgovarao i Trampovoj administraciji - govori Numanović dok Reuf Bajrović naglašava dvije važne činjenice u vezi sa ovakvim razvojem situacije:

- Ovaj odlazak liči na minu iz filma "Ničija zemlja" za koji je Danis Tanović dobio Oskara. Bosna i Hercegovina ostaje da leži na mini, a svi odlaze i proglašavaju se pobjednicima. Ovo je za Zagreb veliki udarac jer gubi snagu njihov uticaj u Bosni i Hercegovini, a Dodik, koji će ovo pokušat proglasit svojim uspjehom ima sad ozbiljan problem. Njegov narativ po kojem je Šmit bio protiv njega i protiv koga se on borio sad gubi tu vrstu poluge. Suštinski Šmit nikad nije bio protiv Dodika. Njemu je jedino bilo važno da izbaci Bošnjake iz vlasti, da blokira njihov veto i omoguči da HDZ uđe kada i s kim bude želio u vlast, te zajedno sa Dodikom preuzme punu kontrolu vlasti u BiH. Naravno, ovdje će biti uplakana "Trojka". Nasljednik će biti ili iz Italije ili iz Velike Britanije, a nama je vrlo važno da se sada očuva institucija Visokog predstavnika jer je on još uvijek jedini vrhovni tumač Dejtonskog mirovnog sporazuma i još uvijek ima snagu Bonskih ovlasti - naglašava Bajrović.

Sead Numanović potvrđuje da je Njemačka pokušala da "spasi" Kristijana Šmita, pa mu je čak i tim ojačala slanjem nekadašnjeg ambasadora Njemačke u BiH.

- Dugo vremena je Njemačka pokušavala da "spasi" Kristijana Šmita, zbog čega su mu kao diplomatsko pojačanje poslali i nekadašnjeg ambasadora Njemačke u BIH. Na kraju, ispalo je da je Šmit i sam razočarao Njemačku. Njegovo imenovanje koje je organizirala tadašnja kancelarka Angela Merkel bilo je samo na tragu toga da se ojača pozicije HDZ-a u BiH, jer je to njoj bilo stalo zbog odnosa koje je imala sa HDZ-om Hrvatske. Ono što je meni neshvatljivo što ministar influenserskih poslova Konakovića, a posebno ambasadori Arnaut u Njemačkoj i Lagumdžija u UN-u, koji su morali znati o ovome, apsolutno ništa nisu preduzeli - oštar je Numanović.

Reuf Bajrović, potpredsjednik Američko – evropske alijanse, očekuje da će sada američka adminsitracija vratiti svoju dominantnu poziciju na događaje u BiH i da EU se tu neće ni pokušavati petljati.

- Voz koji je otišao 2022. i kako je i on sam rekao Šmitova večernja suspenzija Ustava Federacije na jednu večer, kako bi osigurao HDZ-u da vlada Federacijom, učinit će Šmita Omer Pašom Latasom međunarodne zajednice u BiH. EU ne želi dodatne ratove sa Trampom, i dalje nesvjesna da on odlučuje kad i oko čega će ratovati sa EU. Zakon o državnoj imovini će biti gori od Zakona o južnoj interkonekciji jer mi ništa ne radimo na tome da utičemo na to. EU će uraditi sve ono što Tramp bude tražio od njih i sve će to ispratiti, jer oni žele da Tramp zaboravi Grenland. Ukoliko to SAD bude želio, EU će uraditi sve što SAD bude tražila, jer im je BiH vrlo jeftina. Nikšić i ljudi iz Trojke apsolutno ne razumiju da se sve odlučuje u Vašingtonu - oštar je prema odnosu Trojke za koju kaže da ovakve vijesti saznaju iz medija Bajrović.