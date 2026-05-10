PREDSJEDNIK RS

Karan promijenio retoriku nakon odlaska u Moskvu: "RS nikada nije bila za referendum za nezavisnost"

Ono što smo radili jeste da se borimo za naša ovlaštenja kao entitet unutar Bosne i Hercegovine prema Dejtonskom sporazumu”, rekao je

Siniša Karan. Dejan Rakita/Pixsell

S. S.

prije 1 sat 16 minuta

Predsjednik RS Siniša Karan izjavio je da ideja o referendumu o nezavisnosti trenutno nije na dnevnom redu, te da nikada nije postojala u obliku u kojem se o njoj govori u javnosti. U intervjuu ruskoj agenciji TASS, čiji su navodi preneseni putem banjalučkih medija, Karan je tu temu opisao kao zloupotrijebljenu radi stvaranja fiktivne naracije.

- Ideja o referendumu o nezavisnosti zloupotrijebljena je i od nje je stvorena fiktivna naracija kako bi se iskoristila protiv rukovodstva entiteta RS kao izgovor da bi se naknadno optužili za kršenje nekih ustavnih ili drugih normi - rekao je Karan.

Pojasnio je da autonomija o kojoj govori podrazumijeva isključivo unutarnju autonomiju zajamčenu Dejtonskim sporazumom. “Ono što smo radili jeste da se borimo za naša ovlaštenja kao entitet unutar Bosne i Hercegovine prema Dejtonskom sporazumu”, objasnio je Karan.

