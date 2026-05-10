Minić citirao Njegoša i zahvalio Dodiku na odlasku Šmita

Premijer RS Savo Minić (SNSD) oglasio se povodom informacija o odlasku visokog predstavnika Kristijana Šmita.

On je uputio poruku predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku, očigledno pripisujući njemu ulogu u odlasku visokog predstavnika, a tom prilikom je citirao i Petra Petrovića Njegoša, odnosno njegov "Gorski vijenac".

- "...Tirjanstvu stati nogom za vrat, dovesti ga k poznanju prava, to je ljudska dužnost najsvetija", davno je rekao veliki Njegoš. Hvala predsjedniče Milorad Dodik - napisao je Minić.