PREMIJER RS

Minić citirao Njegoša i zahvalio Dodiku na odlasku Šmita

Tirjanstvu stati nogom za vrat, dovesti ga k poznanju prava, to je ljudska dužnost najsvetija, piše u stihu koji je citirao Minić

Minić i Dodik. Platforma X

S. S.

prije 52 minute

Premijer RS Savo Minić (SNSD) oglasio se povodom informacija o odlasku visokog predstavnika Kristijana Šmita.

On je uputio poruku predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku, očigledno pripisujući njemu ulogu u odlasku visokog predstavnika, a tom prilikom je citirao i Petra Petrovića Njegoša, odnosno njegov "Gorski vijenac".

- "...Tirjanstvu stati nogom za vrat, dovesti ga k poznanju prava, to je ljudska dužnost najsvetija", davno je rekao veliki Njegoš. Hvala predsjedniče Milorad Dodik - napisao je Minić.

# MILORAD DODIK
# CHRISTIAN SCHMIDT
# SAVO MINIĆ
