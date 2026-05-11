Igor Dodik o odlasku Šmita: Uspješan završetak radne posjete Americi

Podsjećamo, visoki predstavnik je održao sastanak s otpravnikom poslova Ambasade SAD Džonom Ginkelom

Igor Dodik.

Dž. R.

prije 57 minuta

Igor Dodik oglasio se na platformi X i kratko komentirao odlazak Kristijana Šmita (Christian Schmidt) riječima "Uspješan završetak radne posjete Americi. Republika Srpska na prvom mjestu".

Podsjećamo, visoki predstavnik je održao sastanak s otpravnikom poslova Ambasade SAD Džonom Ginkelom, gdje mu nije ostavljeno previše izbora.

Ovaj njemački diplomata nalazi se pod velikim pritiskom vlasti SAD koje su pred njega postavili ultimatum – rješavanje pitanja državne imovine. Šmitu je, kako saznaje Istraga.ba, čak zaprijećeno i uvođenjem sankcija, odnosno stavljanjem na američku crnu listu ukoliko ne odstupi s pozicije visokog predstavnika. Kako bi izbjegao eventualne posljedice, Šmit se povjerio svojim najbližim saradnicima da će odstupiti s pozicije.

# IGOR DODIK
# CHRISTIAN SCHMIDT
