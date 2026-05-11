OPĆINA STARI GRAD

Protokolarne nabavke u fokusu: Irfan Čengić nabavljao kravate od firme stranačkog kolege iz SDP-a

Iz općinskog budžeta ranije je planirano 35.000 KM za poklone, cvijeće i promotivni materijal

Irfan Čengić. Fena

Z. V.

prije 17 minuta

Tokom 2025. godine Općina Stari Grad Sarajevo je kroz postupke javnih nabavki izdvojila oko 10.000 KM za kupovinu protokolarnih kravata sa logom općine. Nabavke su realizovane u dva navrata — u aprilu 5.999 KM i u decembru 3.974 KM — obje putem direktnog sporazuma s firmom "Kismet" iz Doboj Istoka.

Vlasnik te firme je Alen Karić, dugogodišnji zastupnik Socijaldemokratska partija BiH u Skupštini Tuzlanskog kantona i stranački saradnik načelnika Općine Stari Grad Irfana Čengića.

Iz općinskog budžeta ranije je planirano 35.000 KM za poklone, cvijeće i promotivni materijal, a taj iznos je tokom godine povećan za dodatnih 10.000 KM.

Na upite o tome šta tačno podrazumijevaju "protokolarne potrebe" i kome su kravate dodjeljivane, iz Općine nisu dali konkretan odgovor, ali su u saopćenju naveli da se takve nabavke koriste za potrebe zvaničnog protokola, saradnje s delegacijama, ambasadama i partnerskim gradovima, te da su u skladu sa zakonom i uobičajenom praksom javnih institucija.

Transparency International BiH je upozorio da, iako je ovakva potrošnja formalno planirana budžetom, ostaje pitanje opravdanosti i realne cijene nabavljenih artikala, s obzirom na to da se u praksi često dešava da se protokolarni materijal preplaćuje.

Prema analizama cijena iz iste firme, vrijednost od 10.000 KM mogla je pokriti nabavku između nekoliko desetina i više od stotinu kravata, u zavisnosti od cijene po komadu, što dodatno otvara pitanje količine i načina raspodjele.

Iz Općine nisu precizirali kome su tačno uručeni kupljeni protokolarni artikli, ali su naglasili da podržavaju domaće proizvođače i promovišu lokalne privrednike kroz svoj rad.

# IRFAN ČENGIĆ
# JAVNE NABAVKE
# OPĆINA STARI GRAD
