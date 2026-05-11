Protokolarne nabavke u fokusu: Irfan Čengić nabavljao kravate od firme stranačkog kolege iz SDP-a

Tokom 2025. godine Općina Stari Grad Sarajevo je kroz postupke javnih nabavki izdvojila oko 10.000 KM za kupovinu protokolarnih kravata sa logom općine. Nabavke su realizovane u dva navrata — u aprilu 5.999 KM i u decembru 3.974 KM — obje putem direktnog sporazuma s firmom "Kismet" iz Doboj Istoka.

Vlasnik te firme je Alen Karić, dugogodišnji zastupnik Socijaldemokratska partija BiH u Skupštini Tuzlanskog kantona i stranački saradnik načelnika Općine Stari Grad Irfana Čengića.

Iz općinskog budžeta ranije je planirano 35.000 KM za poklone, cvijeće i promotivni materijal, a taj iznos je tokom godine povećan za dodatnih 10.000 KM.

Na upite o tome šta tačno podrazumijevaju "protokolarne potrebe" i kome su kravate dodjeljivane, iz Općine nisu dali konkretan odgovor, ali su u saopćenju naveli da se takve nabavke koriste za potrebe zvaničnog protokola, saradnje s delegacijama, ambasadama i partnerskim gradovima, te da su u skladu sa zakonom i uobičajenom praksom javnih institucija.

Transparency International BiH je upozorio da, iako je ovakva potrošnja formalno planirana budžetom, ostaje pitanje opravdanosti i realne cijene nabavljenih artikala, s obzirom na to da se u praksi često dešava da se protokolarni materijal preplaćuje.

Prema analizama cijena iz iste firme, vrijednost od 10.000 KM mogla je pokriti nabavku između nekoliko desetina i više od stotinu kravata, u zavisnosti od cijene po komadu, što dodatno otvara pitanje količine i načina raspodjele.

Iz Općine nisu precizirali kome su tačno uručeni kupljeni protokolarni artikli, ali su naglasili da podržavaju domaće proizvođače i promovišu lokalne privrednike kroz svoj rad.