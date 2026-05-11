Ovo je italijanski diplomata koji se razmatra za nasljednika Kristijana Šmita

Ured visokog predstavnika (OHR) potvrdio je da Kristijan Šmit nakon pet godina napušta funkciju visokog predstavnika, koju je OHR predstavio ličnom. Kako Istraga.ba saznaje za novog visokog predstavnika ramatra se italijanski diplomata Antonio Zanardi Lendi koji se trenutno nalazi na poziciji ambasadora Suverenog viteškog malteškog reda.

- Nakon gotovo pet godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, mandata utemeljenog na Aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Kristijan Šmit donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini. O svojoj odluci obavijestio je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (PIC) te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora njegovog nasljednika - saopćeno je iz OHR-a.

Značajan napredak

OHR je saopštio da je visoki predstavnik istakao da je u petogodišnjem mandatu ostvaren “značajan napredak” u unapređenju funkcionalnosti Bosne i Hercegovine.

Ipak, dodali su, jasno je da je potrebno učiniti još mnogo kako bi Bosna i Hercegovina ostvarila svoje evro-atlantske aspiracije.

- Iako se Kristijan Šmit nadao da će se završetak njegovog mandata na funkciji visokog predstavnika poklopiti s uspješnom realizacijom programa „5+2“ i zatvaranjem OHR-a, Bosna i Hercegovina još uvijek nije provela ključne reforme, zbog čega rad OHR-a ostaje od suštinske važnosti. Pozvao je građane i političke lidere iz oba entiteta i sa svih nivoa vlasti da dodatno intenziviraju svoje napore i zajedno sa njegovim nasljednikom rade na provedbi ovih reformi i ostvarivanju ključnog napretka na putu ka evroatlantskim integracijama - navodi se.

Antonio Zanardi Lendi je na poziciju ambasadora Suverenog viteškog malteškog reda imenovan 2016. godine. Lendi je rođen u Udinama 1950. godine i diplomirao je pravo na Univerzitetu u Padovi. Diplomatsku karijeru je započeo 1978. godine. Od 1979. do 1980. godine postao je prvi Italijan koji je studirao na École Nationale d'Administration (ENA) u Parizu. U narednim godinama služio je u Generalnom sekretarijatu Ministarstva vanjskih poslova, u kabinetu ministra vanjskih poslova i u Uredu ministra za odnose s Parlamentom. U inostranstvu je služio u Ottawi, Teheranu, Londonu i u italijanskoj ambasadi pri Svetoj Stolici.

Ambasador u Srbiji i Crnoj Gori

Od 2004. do 2006. godine obavljao je funkciju ambasadora Italije u Državnoj zajednici Srbije i Crne Gore, od 2006. do 2007. godine bio je zamjenik generalnog sekretara Ministarstva vanjskih poslova, a od 2007. do 2010. godine obavljao je funkciju ambasadora Italije pri Svetoj Stolici i Suverenom Malteškom vojnom redu . Nakon toga, od 2010. do 2013. godine, bio je ambasador u Ruskoj Federaciji i Turkmenistanu. Od ljeta 2013. godine obavljao je funkciju diplomatskog savjetnika predsjednika Italijanske Republike.

Od 2. septembra 2016. godine služi u Suverenom Malteškom vojnom redu kao ambasador pri Svetoj Stolici.

Za njegovo imenovanje bit će potrebna odluka PIC-a.