Obilježen Dan Opće bolnice "Abdulah Nakaš": Gavrankapetanović govorio o historiji i svim njenim borbama

Opšta bolnica "Abdulah Nakaš" obilježava Dan bolnice, a njen direktor Ismet Gavrankapetanović tom prilikom obratio se okupljenim građanima, uposlenicima i medijima.

Kazao je kako je bolnica kroz desetljeća oluja, ratova i zemljotresa stajala ponosno na istom mjestu i svjedočila najplemenitijem porivu u stvaranju ljudske historije.

- Opšta bolnica sarajevo je osnovana 1866. godine naredbom Topal Osman-paše, osmanskog velikog vezira. Danas obilježavamo Dan bolnice. Kroz desetljeća bura, oluja, ratova i zemljotresa stajala je ponosno na svom ovome mjestu i svjedočila najplemenitijem porivu u stvaranju ljudske historije. Porivu pomoći drugom ljudskom biću. Njeni zidovi i hodnici nijemo svjedoče kako se ljudska bol, krici i patnja bolesti pretvarala ovdje u smiraj, olakšanje i izlječenje - kazao je Gavrankapetanović.

Dodao je da bolnica 160 godina ponosno prkosi svim nedaćama liječeći i pomažući svakome kome je pomoć potrebna.

- Svjedoči i borbi da se olakša onome kome se ne može život spasiti. Periodi ratova čine je dodatno iskušanom tegobom pogibija i boli. Tokom agresije na BiH svakodnevno je pogađana različitim kalibrima oružja, a preko 200 direktnih artiljerijskih projektila pokušali su ugušiti njenu pomoć građanima Sarajeva. Danas se sjećamo prim. dr. Abdulaha Nakaša i svih ljekara medicinskih tehničara, nemedicinara koji su kroz dugu i ponosnu historiju činili dio ove bolnice i sebe ugradili u njenu misiju - rekao je.