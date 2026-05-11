Analitičar Hamza Višća o odlasku Šmita za “Avaz”: Da smo normalna zemlja, radovali bismo se

Ostavka Kristijana Šmita (Christian Schmidt) nakon pet godina na poziciji visokog predstavnika međunarodne zajednice u BIH, izaziva različite reakcije.

Vojnopolitički analitičar Hamza Višća kaže da nije iznenađen ovakvom odlukom.

- Da smo normalna zemlja, radovali bismo se. Ovako, kraj političara čije neznanje i nepoštenje impresionira, ostaje nam da se nadamo da će njegov nasljednik ili nasljednica biti pravedniji sam po sebi, a ne na poziv ovdašnjih političara, jer političari predugo igraju na kartu visokog predstavnika. Ne mogu ili neće da se dogovore, drugu stranu nastoje prikazati kao protivnika Dejtona i euroatlanskih integracija, pa problem delegiraju visokom predstavniku. Nama ostaje da tragamo za političarima kojima visoki predstavnik neće biti izgovor za nerad, a što se tiče Šmita, on je trebao otići poslije suspenzije Ustava FBiH, uz sudsko poništenje te suspenzije – kazao je Višća za “Avaz”.