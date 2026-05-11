Latal za "Avaz" o odlasku Šmita: Nova neizvjesnost za BIH, nije jasno da li će ga neko naslijediti i koja će uloga OHR-a biti

U ovom trenutku teško je razaznati stvarne razloge zbog kojih se visoki predstavnik Kristijan Šmit odlučio da napusti ovu poziciju, kazao je za „Avaz“ politički analitičar Srećko Latal, koji dodaje da su brojne špekulacije prisutne kako u domaćim političkim, tako i u stranim diplomatskim krugovima. Latal ocjenjuje da je Šmit bio u veoma teškoj poziciji još od dolaska na ovu poziciju prije pet godina.

- On je morao da zadovolji sve različitije, pa i kontradiktornije stavove SAD s jedne, EU s druge strane, pa onda i različitih članica EU i ostalih zemalja, uključujući Rusiju i Kinu. Rusija je na kraju i izašla iz PIC-a. U ovom trenutku mogu reći samo da ovo za BIH znači novu neizvjesnost, jer nije jasno niti da li će ga neko naslijediti, niti ko će to biti i koja će uloga OHR-a biti nakon njegovog odlaska – kaže Latal.