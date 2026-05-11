Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POLITIČKI ANALITIČAR

Latal za "Avaz" o odlasku Šmita: Nova neizvjesnost za BIH, nije jasno da li će ga neko naslijediti i koja će uloga OHR-a biti

Pojašnjava da se sve češće govori da će, s eventualnim dolaskom novog visokog predstavnika, OHR biti izmješten van BiH

Srećko Latal. N1

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

prije 1 sat 5 minuta

U ovom trenutku teško je razaznati stvarne razloge zbog kojih se visoki predstavnik Kristijan Šmit odlučio da napusti ovu poziciju, kazao je za „Avaz“ politički analitičar Srećko Latal, koji dodaje da su brojne špekulacije prisutne kako u domaćim političkim, tako i u stranim diplomatskim krugovima. Latal ocjenjuje da je Šmit bio u veoma teškoj poziciji još od dolaska na ovu poziciju prije pet godina.

- On je morao da zadovolji sve različitije, pa i kontradiktornije stavove SAD s jedne, EU s druge strane, pa onda i različitih članica EU i ostalih zemalja, uključujući Rusiju i Kinu. Rusija je na kraju i izašla iz PIC-a. U ovom trenutku mogu reći samo da ovo za BIH znači novu neizvjesnost, jer nije jasno niti da li će ga neko naslijediti, niti ko će to biti i koja će uloga OHR-a biti nakon njegovog odlaska – kaže Latal.

Pojašnjava da se sve češće govori da će, s eventualnim dolaskom novog visokog predstavnika, OHR biti izmješten van BiH.

- To nije ništa novo, o odlasku Šmita se priča već najmanje godinu dana, o izmještanju OHR-a i duže od toga, tako da je jedino izvjesno da međunarodna zajednica niti može, niti hoće, niti zna da rješava unutrašnja pitanja BIH. Samo je pitanje da li će, nakon odlaska Šmita, OHR i ostatak međunarodnih institucija imati više ili manje stabilizirajući ili destabilizirajući efekat na situaciju u BIH. Zato bi najbolje bilo da se domaći političari opamete i da sami počnu rješavati unutrašnje probleme. Tih problema u suštini i nemamo puno, kada se poredimo s ostatkom svijeta, ali imajući u vidu sve ovo što naši političari rade u zadnjih 30 godina – daj Bože – ističe Latal.

# SREĆKO LATAL
# CHRISTIAN SCHMIDT
PRIKAŽI KOMENTARE (8)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.