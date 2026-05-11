Mašić: Šmit je dužan građanima reći je li bio prisiljen na ostavku

Šef Kluba SDP-a u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Damir Mašić komentirao je vijest o odlasku visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt).

Kako je rekao, Šmit je na mjesto visokog predstavnika došao glasno i gotovo grandiozno, a odlazi "ćutke, gotovo skandalozno".

- Ostao je dužan građanima Bosne i Hercegovine odgovor na pitanje - zašto podnosi ostavku i da li je tačno da je bio prisiljen to učiniti i od koga - upitao je Mašić.

Podsjetimo, jutros je iz OHR-a saopćeno da je nakon gotovo pet godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Šmit donio ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini.

- Naglasio je da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora njegovog nasljednika. Osvrćući se na svoj mandat, drugi najduži mandat jednog visokog predstavnika, istakao je da je ostvaren značajan napredak u unapređenju funkcionalnosti institucija Bosne i Hercegovine. Ipak, jasno je da je potrebno učiniti još mnogo kako bi Bosna i Hercegovina ostvarila svoje evro-atlantske aspiracije - saopćeno je iz OHR-a.