Tanja Topić za “Avaz”: Kako će se Šmitova iznuđena ostavka odraziti na nastojanja da se RS osamostali i na stvaranje trećeg entiteta?

Nakon potvrde OHR da dosadašnji visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) napušta ovu dužnost, otvoren je prostor brojnim špekulacijama o razlozima njegovog odlaska, ali i mogućim nasljednikom, te prvenstveno reperkusijama po BiH. Politička analitičarka Tanja Topić smatra da bi ove vijesti trebale zabrinuti BiH.

- Ovo je, čini mi se, zabrinjavajuće za BiH, ako se gledaju šira slika i trendovi zadnjih godinu dana. Najmanje je bitno što Šmit odlazi, već što se pokazuje da naklonost velikih sila prema pojedinim etničkim grupama određuje daljnji pravac razvoja događaja. Loše je ako ovo povlačenje ugrozi održavanje izbora i ako ponizi vladavinu prava u BiH. Pitanje je i kako će se ovo odraziti na nastojanja RS da se osamostali, jer za aktere ove političke agende BiH je nemoguća država. Također je pitanje i kakav će uticaj ovakav razvoj događaja imati i na stvaranje trećeg entiteta. Oblaci sumnje su se nadvili nad BiH nakon iznuđene ostavke Kristijana Šmita – kazala je Topić za “Avaz”.