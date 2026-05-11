Video / Misterija na Trebeviću: Ko je iskopao krater prije godinu i ostavio da se širi

Općina Istočni Stari Grad i nadležne inspekcije Republike Srpske i Grada Istočno Sarajevo već mjesecima ignoriraju upozorenja građana o odronu zemlje koji se širi na napuštenom gradilištu na Trebeviću.

Brus je jedno od najpopularnijih sarajevskih izletišta, ali ovaj dio Trebevića je i veliko gradilište na kome se uz odobrenje lokalnih vlasti grade brojni stambeni objekti.

Međutim, kako javljaju čitatelji portala "Avaza", neka od tih gradilišta su nepropisno zaštićena i zapuštena, poput ovog na fotografijama koje su u našem posjedu.

Kako smo dobili informaciju, gradilište je napušteno duže od godinu dana a da se zadnjih mjeseci iskopana rupa širi prema lokalnom putu i već izgrađenim objektima, povlačeći zemlju i najmanje desetak stabala.

Posebno zabrinjava što lokalna vlast ignorira ekološki i sigurnosni problem u zaštićenom području prirode. Ako uskoro ne poduzmu odgovarajuće mjere sanacije mogle bi nastupiti mnogo teže posljedice po okolinu a i ljude na Brusu.

Do trenutka objave teksta nisu odgovorili iz Općine Istočni Stari Grad na upit "Dnevnog avaza".

Pogledajte fotografije i video s lica mjesta.

