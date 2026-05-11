SBiH: Dodik najavljuje odlazak Šmita, a Bećirović, Konaković i Lagumdžija ne znaju ništa

Iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu navode da ostavka visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christiana Schmidta) predstavljaju ozbiljan politički i međunarodni događaj koji zahtijeva punu transparentnost prema građanima Bosne i Hercegovine.

Naglašavaju da posebno zabrinjava činjenica da je Milorad Dodik još ranije javno najavljivao kako je sa određenim međunarodnim krugovima i administracijom predsjednika Donalda Trampa postignut dogovor o odlasku visokog predstavnika.

- Današnji razvoj događaja pokazuje da su predstavnici aktuelne vlasti ponovo bili potpuno zatečeni procesima koji se vode na međunarodnoj sceni. Očigledno je da član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković i ambasador Zlatko Lagumdžija o ovome nisu znali ništa, iako su mjesecima uvjeravali javnost da imaju snažne međunarodne kontakte i potpunu koordinaciju sa ključnim partnerima - navode oni.

Ističu i da Bosna i Hercegovina ne smije biti zemlja u kojoj lider SNSD-a ima više informacija o važnim međunarodnim procesima od zvaničnih predstavnika države Bosne i Hercegovine.

- To pokazuje ozbiljan pad međunarodnog ugleda i potpuni izostanak političkog autoriteta aktuelne vlasti. Jasno je da Milorad Dodik ovu situaciju već predstavlja kao svoju političku i međunarodnu pobjedu. Godinama je vodio kampanju protiv visokog predstavnika, osporavao njegov legitimitet, tražio njegovo uklanjanje i otvoreno lobirao kod međunarodnih centara moći. Današnji razvoj događaja pokazuje da politika popuštanja prema SNSD-u i stalnih ustupaka nije dovela do stabilizacije Bosne i Hercegovine, nego do dodatnog slabljenja međunarodne pozicije države. Očigledno je da se o budućnosti Bosne i Hercegovine i funkciji visokog predstavnika pregovara kroz aranžmane u kojima učestvuju vlasti iz Republike Srpske, međunarodni akteri i strane administracije, dok institucije Bosne i Hercegovine ostaju po strani - zaključuju oni.

Dodaju i da Stranka za Bosnu i Hercegovinu smatra da građani imaju pravo znati istinu o tome šta se dešava iza zatvorenih vrata, ko vodi pregovore i kakve posljedice ovakvi dogovori mogu imati po ustavni poredak i političku stabilnost Bosne i Hercegovine.