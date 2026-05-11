Majke Srebrenice iz Tuzle poručile: Nećemo odustati od istine i pravde

Članice Udruženja Majke Srebrenice i ovog 11. u mjesecu okupile su se na Trgu slobode u Tuzli kako bi podsjetile na genocid u Srebrenici te ukazale na, kako navode, dugogodišnju nepravdu prema žrtvama i njihovim porodicama.

Predsjednica Udruženja Nura Begović poručila je da majke neće odustati od borbe za istinu i pravdu, bez obzira na godine i teške uslove. Istakla je da im okupljanja svakog 11. u mjesecu daju priliku da javno govore o boli i problemima s kojima se porodice žrtava i danas suočavaju.

Posebno je izrazila nezadovoljstvo zbog prijevremenog puštanja osuđenih ratnih zločinaca, ocijenivši da takve odluke dodatno traumatiziraju porodice ubijenih. Naglasila je da mnoge porodice još uvijek tragaju za posmrtnim ostacima svojih najmilijih, dok brojne masovne grobnice, uprkos saznanjima o njihovim lokacijama, još nisu otvorene.

Begović je upozorila i na glorifikaciju ratnih zločinaca nakon izlaska na slobodu, tvrdeći da takve pojave dodatno uznemiravaju preživjele i šire atmosferu mržnje. Kritike je uputila i institucijama zbog sporog procesuiranja ratnih zločina, pronalaska nestalih osoba i političkih opstrukcija koje, kako kaže, otežavaju potragu za žrtvama.

Podsjetila je i na stradanja u podrinjskim mjestima poput Glogove i Suhe, ističući da porodice žrtava neće odustati od traženja istine i pravde. Iz Udruženja su još jednom pozvali domaće i međunarodne institucije da ubrzaju potragu za nestalima i procesuiranje odgovornih za genocid.