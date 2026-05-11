Mioković ima svoju teoriju: Evo zašto je odstupio Kristijan Šmit

Bivši i nedavno smijenjeni predsjedavajući Predstavničkom doma Parlamenta FBiH Dragan Mioković iznio je svoju teoriju zašto je visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit (Christian Schmidt) najavio odlazak sa funkcije.

On je na društvenoj mreži X iznio stav da bi pitanje državne imovine moglo biti ključni razlog Šmitovog odlaska.

- Zakon o državnoj imovini, preciznije, eventualno nametanje ovog zakona mi zvuči kao jedini logičan razlog naprasne Šmitove ostavke.

Volio bih da mogu vjerovati da ovi što ga ubijediše da odstupi to uradiše da ubrzaju nametanje verzije koja je u korist države Bosne i Hercegovine - poručio je Mioković.