SNSD najavio dalju borbu protiv Šmita: Tražit će ukidanje njegovih odluka i zakona po kojem je osuđen Dodik

Predstavnici Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) danas su na konferenciji za novinare saopćili da će i poslije odlaska visokog predstavnika iz Bosne i Hercegovine Kristijana Šmita (Christiana Schmidta) nastaviti borbu protiv njegovih odluka.

Kako su naveli, tražit će poništavanje svih akata koje je nametnuo, kao i ocjenu ustavnosti izmjena Krivičnog zakona BiH koje se odnose na nepoštovanje odluka visokog predstavnika.

Šefica Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić izjavila je da odlazak Šmita kojeg SNSD ne priznaje za legitimnog visokog predstavnika, ne znači kraj političke i pravne borbe protiv njegovog djelovanja.

SNSD će insistirati na poništavanju svih odluka koje je Šmit donio, ističući da je, kako tvrdi, u BiH došao bez relevantne rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a.

Vulić je dodala da će se SNSD u narednom periodu baviti i pitanjem rada Ustavnog suda BiH, kao i finansijskim poslovanjem Ureda visokog predstavnika (OHR).

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini RS Srđan Mazalica podsjetio je da je Klub prije pet mjeseci Ustavnom sudu BiH podnio zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 203a Krivičnog zakona BiH, koji se odnosi na neizvršavanje odluka visokog predstavnika.

- Očekujemo da Ustavni sud BiH, posebno nakon odlaska Šmita i sjednice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, bez političkih pritisaka donese odluku i stavi van snage ovu odredbu Krivičnog zakona - rekao je Mazalica.

On tvrdi da visoki predstavnik nije institucija predviđena Ustavom BiH i da zbog toga nije mogao donositi zakone, te dodao da su izmjenama Krivičnog zakona BiH, prema mišljenju SNSD-a, prekršeni principi podjele vlasti, pravne sigurnosti i zakonitosti.

Mazalica je naveo i da prethodni visoki predstavnici nisu ostavljali na snazi zakone bez potvrde Parlamentarne skupštine BiH, dok se, kako kaže, to dogodilo u slučaju izmjena koje su nametnuli Valentin Inzko i Kristijan Šmit.