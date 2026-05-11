Izvještaj koji ruši višedecenijsku pljačku: Dokument za spas Željezare!

„Dnevni avaz“ je u posjedu dokumenta koji bi mogao spasiti Zeničku željezaru i njene radnike. Radi se o Izvještaju nezavisne revizije MERFI, koji nedvosmisleno potvrđuje da je privatizacija Željezare 1998. godine nezakonita i „pravno ništava“. Ovaj temin u pravnoj terminologiji označava nešto što nema nikakvu pravnu snagu i vrijednost. To u privredenom pravu BiH izaziva „domino efekt“ i poništava sve kasnije pravne poslove. Ovaj dokument je stoga jak pravni osnov, koji bi radnike Željezare i metalnu industriju Federacije BiH mogao spasiti sudbine koju im je namijenio sumnjivi biznismen Gordan Pavlović Goci. Pravno ništav ugovor ne može proizvesti nikakva pravna djejstva kasnije, što znači da ni Gordan Pavlović nije legalno stekao vlasništvo nad Željezarom, navodi za „Avaz“ Hasan Kreho, koji je prvi ukazao novinarima „Avaza“ na postojanje ovog dokumenta.

Ključni nalaz revizora dokazuje da svi kasniji ugovori padaju kao domine . Ustupljena fotografija Ključni nalaz revizora dokazuje da svi kasniji ugovori padaju kao domine . Ustupljena fotografija

Inžinjer Kreho Ovaj dokument je „pravna atomska bomba“, govori za „Avaz“ Kreho, inžinjer mašinstva i dugogodišnji zaposlenik Željezare. Kaže da su on, njegov brat i njihov otac sabrali više od 110 godina radnog staža u ovoj kompaniji. Hasan se godinama kao sindikalac borio za prava metalaca u ovoj kompaniji. On objašnjava da je Izvještaj urađen u decembru 2013. godine, i da je duže od decenije ležao u nečijoj ladici. Kreho navodi da je ovaj dokument upućen svim relevantnim institucijama, uključujući Tužilaštvo BiH. Ko je i kako nezakonito rasturao imovinu preduzeća Željezara Zenica, trebala bi pokazati istraga, ako do nje dođe, navodi Kreho. Dodaje da je za ovakva krivična djela propisana kazna od 20 i više godina robije.

Kreho: Ovo je pravna poluga kojom možemo spasiti Željezaru od Pavlovića . Ustupljena fotografija Kreho: Ovo je pravna poluga kojom možemo spasiti Željezaru od Pavlovića . Ustupljena fotografija