Video iz zraka / Pogledajte snimke džinovskog kratera na Trebeviću koji guta šumu

Naime, riječ je o lokaciji na poznatom izletištu Brus, gdje iz godine u godinu, uz podršku lokalnih vlasti, "niču" brojni stambeni objekat.

Nakon što su se "Avazu" obratili čitatelji s upozorenjem na da se Trebeviću, na području Općine Istočni Stari Grad, nalazi napušteno gradilište, gdje je prisutan veliki odron zemlje, posjetili smo ovu lokaciju.

Upravo jedno od tih gradilišta je nepropisno zaštićeno i zapušteno, što najbolje pokazuju i snimci dronom.

Gradilište je napušteno duže od godinu dana, a zadnjih mjeseci se iskopana rupa širi prema lokalnom putu i već izgrađenim objektima, povlačeći zemlju i najmanje desetak stabala.

Posebno zabrinjava što lokalna vlast ignorira ekološki i sigurnosni problem u zaštićenom području prirode. Ako uskoro ne poduzmu odgovarajuće mjere sanacije mogle bi nastupiti mnogo teže posljedice po okolinu a i ljude na Brusu.

Iz Općine Istočni Stari Grad nisu odgovorili na ova pitanja do trenutka objave ovog teksta:

1. Na dijelu put između restorana Trebevićki raj i prve useljene zgrade na Brusu, nalazi se veliki krater koji je već sada, a što se vidi golim okom, "progutao" nekoliko stabala i podrovio put. Ko je navedeni krater iskopao?

2. Da li je na navedenoj lokaciji planirana gradnja nekog objekta?

3. Ako jeste, ko je investitor?

4. Zašto duže od godinu dana stoji tako iskopano i ništa se ne radi?

5. Da li ste svjesni činjenice da se i lokalni pristupni put dobrano oštetio?

Besplatno se preplatite na Youtube kanal Avaz TV.